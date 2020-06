Trois mois sur le front du Covid-19 : le chef de la réanimation de l'hôpital de Vannes témoigne

Les trois mois de combat contre le Covid-19 qu'ont vécu le docteur Julien Huntzinger et son service de réanimation de l'hôpital de Vannes (Morbihan) resteront gravés dans les mémoires de ces soignants. Avant une bonne partie de la France , le Morbihan est touché par l'épidémie dès la fin du mois de février. Un cluster, c'est-à-dire un foyer de contamination, est détecté à Auray. Le 29 février, un malade dans un état alarmant est transféré à l'hôpital de Vannes "nous sommes un samedi, je suis rappelé, le premier cas est diagnostiqué en réanimation. On est brutalement dans le coeur du sujet. Il a fallu gérer en urgence ce cas avec la complexité de quelque chose qui nous était inconnu". Ce premier patient malheureusement décède.

Un service qui frôle la saturation

Pour le médecin, quinze jours de travail non stop commencent. Il peut compter sur une équipe solide dont les liens se resserrent à mesure que la situation se dégrade. Le service de réanimation gère durant la crise une soixantaine de patients atteints du covid-19. Heureusement aucune contamination pour les soignants n'est à déplorer. Son service frôle la saturation mais finalement la situation est contenue. Malgré tout il y a d'autres décès. "C'est un virus dont les formes graves touchent principalement les personnes de plus de 60 ans qui portent une certaine fragilité quand il y a un séjour en réanimation. On a eu plusieurs décès à déplorer. On est à 40% de mortalité pour les malades qui ont été mis sous ventilation, ce qui est faible pour ce genre de pathologie".

Un appel à la prudence

La crise est passée,mais une page n'est pas vraiment tournée car tout pourrait recommencer estime le docteur Julien Huntzinger. "Il faut qu'on garde une certaine vigilance. On est prêt à rouvrir des lits et à remettre tout notre processus en route à la moindre alerte".