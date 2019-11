Sainte-Pazanne, France

Alors que le collectif "Stop aux cancers de nos enfants" vient d'enregistrer trois nouveaux cas de cancers pédiatriques autour de Sainte-Pazanne, Santé Publique France a annoncé aux familles vendredi 8 novembre qu'elle arrêtait les études épidémiologiques.

"C'est très rare qu'on trouve la cause d'un 'cluster', ils nous l'avaient dit", explique Marie Thibaud, membre du collectif. "Ce n'est pas le questionnaire qui peut permettre de trouver les causes des cancers de nos enfants, on savait que ça ne donnerait rien mais on espérait qu'il y ait autre chose derrière..." Selon le collectif, 20 cas de cancers pédiatriques sont recensés dans le secteur.

Des analyses aux frais des familles

Le collectif s'attendait à cette décision et désormais, les familles comptent mener des analyses à leurs frais pour trouver les causes de ce "cluster", cette concentration de cancers pédiatriques. Marie Thibaud insiste sur l'importance de ces recherches : "Les études environnementales doivent avoir lieu. La question ne se pose pas, des enfants continuent de tomber malades sur le secteur. Il faut des analyses des sols, de l'air, de l'eau. Il va falloir que les autorités sanitaires trouvent un moyen de chercher les causes du 'cluster'".

Des analyses qui ont un coût. Le collectif a donc lancé une cagnotte en ligne, pour le moment 10.000 euros ont été récoltés, mais ce ne serait toujours pas assez.