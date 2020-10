Trois nouveaux centres de dépistage du coronavirus ouvrent à Annecy

La mairie d'Annecy met à disposition des laboratoires l'espace Cap Périaz à Seynod, l'ancienne cuisine centrale du quartier de Novel à Annecy et l'ancienne crèche de la Souris verte à Annecy-le-Vieux pour organiser des sessions de dépistages du coronavirus.

Pour désengorger les laboratoires d'analyse annéciens, la mairie met à leur disposition des locaux pour permettre de réaliser plus de tests covid. Pour éviter des files d'attente trop longues, la Ville demande toutefois de se faire dépister prioritairement lorsqu'on ressent des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux sèche, fatigue, perte de l'odorat et du goût) et lorsqu'on est contacté par les services sanitaires, parce qu'identifié cas contact.

Ces locaux à disposition sont :