Trois nouveaux centres de vaccination ouvrent dans les Landes

Ce jeudi, la préfète des Landes a annoncé l'ouverture de trois nouveaux centres de vaccination dans le département. Un centre entre Morcenx et Tartas, ouvert dès la fin de semaine prochaine, un centre dans le Seignanx et un centre mobile qui arpentera le département.

Trois nouveaux centres de vaccination arrivent dans les Landes. Ce jeudi 25 février, la préfète des Landes a annoncé la mise en place de nouveaux centres, dans des zones du département en retard sur la vaccination. Un premier centre doit être installé en fin de semaine prochaine entre Morcenx et Tartas. Un deuxième verra le jour dans le Seignanx, et un troisième centre mobile arpentera le département.

Deux centres fixes et un mobile

Des doses supplémentaires de vaccin Moderna sont attendues dans le département dans les semaines à venir. Trois nouveaux centres pourront donc ouvrir, en plus des dix déjà existants. Le premier centre ouvrira entre Morcenx et Tartas, "dès la fin de la semaine prochaine, ou début de semaine suivante", assure la préfecture des Landes. Le second site ouvrira dans la foulée dans le Seignanx, mais son ouverture risque de prendre du retard, car sa construction n'est pas terminée. Son ouverture risque donc d'être retardée, prévient la préfète des Landes.

Un troisième site, mobile, arpentera les communes qui en ont le plus besoin, en commençant par la zone de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. "L'idée est de renforcée au mieux le maillage du territoire, confie Cécile Bigot-Dekeyzer, afin que les personnes de plus de 75 ans puissent accéder de la manière la plus aisée à la vaccination." Ce centre mobile sera composé de médecins et d'infirmières, qui se déplaceront dans les communes qui en ont besoin. L'équipe pourra par exemple s'installer dans une salle communale.

9835 Landais ont déjà reçu deux doses

Dans les Landes, 21 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. 9835 Landais ont déjà reçu deux doses. Au total, plus de 30 000 doses ont été administrées. Chez les 75 ans et plus, 26% ont reçu au moins une dose de vaccin. Dans les Ehpad du département, 84% des résidents ont reçu au moins une dose.

"Dans les prochaines semaines, tous les résidents volontaires auront reçu la deuxième injection, assure Didier Couteaud, directeur de l'Agence Régionale de Santé des Landes. Cependant, la vaccination des + de 75 ans risque de prendre plus de temps : il faudra encore du temps pour atteindre le chiffre des Ehpad, cela prendra plusieurs semaines, il faut se le dire."

54 cas de variants anglais, et 1 cas de variant sud africain

"La situation dans les Landes s'améliore" confie la préfète du département, "même s'il faut rester extrêmement prudents". Le taux d'incidence est en dessous de la barre des 100 : 83,3%. Un taux d'incidence qui est redescendu au niveau de la fin du mois de septembre. Les Landes font donc partie des départements les moins contaminés de la région, alors qu'il faisait partie pendant un moment du top trois les plus contaminés.

Mais attention aux variants, présents dans le département, qui inquiètent l'ARS. Ils représentent 20% des cas de Covid19 détectés dans les Landes : on compte 54 cas de variants anglais dans les Landes, et 1 cas de variant sud africain.

L'Agence régionale de santé compte 311 morts dans les Landes depuis le début de la deuxième vague. Elle en comptait 13 avant l'été, bilan de la première vague.