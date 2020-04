Trois nouvelles victimes du Covid-19 en Auvergne ce mercredi

133 établissements de la région rapportent prendre ou avoir pris en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement,

Un cumul de 1 311 décès hospitaliers de patients atteints de Covid-19 a été rapporté à ce jour dans la région.

4 909 patients atteints de Covid-19 sont retournés à domicile au total.

Pour la journée du 29 avril, 80 nouvelles hospitalisations dans la région dont 9 nouvelles admissions en réanimation, 36 nouveaux décès et 161 retours à domicile ont été enregistrés. Depuis le 20 avril, on observe une tendance à la baisse des hospitalisations en cours. Une diminution plus nette du nombre de personnes prises en charge en réanimation est observée depuis le 7 avril.

La maladie a fait trois nouvelles victimes en Auvergne, deux dans l'Allier et une en Haute-Loire. Cela porte donc à 74 le nombre de personnes décédées en milieu hospitalier dans la région. Malgré tout, les autres données de l'ARS sont plutôt favorables: 15 personnes hospitalisées en moins et 12 personnes qui ont pu rentrer chez elles.