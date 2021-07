Coronavirus : trois opérations de vaccination sans rendez-vous dans des quartiers populaires de Toulouse

Alors que des scientifiques et le gouvernement alertent sur un rebond de l'épidémie dans les prochaines semaines, avec une quatrième vague possible dès fin juillet, des opérations exceptionnelles de vaccination sont lancées à Toulouse.

Sans rendez-vous

La préfecture de la Haute-Garonne, la direction départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Mairie de Toulouse travaillent avec l'ADIMEP, association pour la diffusion de la médecine de prévention et avec le SDIS de la Haute-Garonne. Trois opérations de vaccination sont donc mises en place quartier Bagatelle, quartier de La Reynerie et aux Izards. Ces opérations, gratuites évidemment, sont destinées à toute personne en âge de se faire vacciner (à partir de 12 ans), sans rendez-vous. Il suffit de se présenter avec sa carte vitale et une pièce d'identité. Les créneaux sont les suivants :

Quartier Bagatelle – Centre culturel H. Desbals : mardi 6 et mercredi 7 juillet, de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15

– Centre culturel H. Desbals : mardi 6 et mercredi 7 juillet, de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15 Quartier de La Reynerie – Restaurant seniors 14, place André Abbal : jeudi 8 et vendredi 9 juillet, de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15

– Restaurant seniors 14, place André Abbal : jeudi 8 et vendredi 9 juillet, de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15 Quartier des Izards – Centre d’animation des Chamoix : vendredi 9 juillet, de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15

Les injections sont faites avec du Pfizer-BioNTech ou du Moderna. Un rendez-vous sera proposé à chacun pour la seconde injection du vaccin.