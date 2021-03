Trois patients de Nice atteints du coronavirus ont atterri à l'aéroport de Toulouse Blagnac

Des opérations de transferts de patients atteints de Covid-19 se poursuivent cette semaine vers la région Occitanie. Trois patients venus de Nice en Provence-Alpes-Côte d'Azursont arrivés à l'aéroport de Toulouse Blagnac ce mardi 16 mars, à XXH. Ils vont être transférés vers l'hôpital de Rangueil, le Centre hospitalier d’Auch et la Clinique de l’Union.

Arrivée des trois patients de Nice à l'aéroport de Toulouse Blagnac - Préfecture d'Occitanie

Une vingtaine de patients arrivent cette semaine en Occitanie

Lundi 15 mars, deux premiers patients en Occitanie ont été pris en charge par les équipes soignants des Centres hospitaliers de Tarbes et de Cahors, en provenance d'Ile-de-France. Ce mardi, ce sont six patients qui sont pris en charge en Occitanie, les trois patients arrivés à Toulouse, plus trois autres dirigés vers les cliniques de Montpellier, en provenance d’Aix-en-Provence, Fréjus et Avignon.

La semaine dernière, treize personnes ont déjà été transférées en Occitanie.