Trois résidents de la maison de retraite de Saint-Sauveur-Lendelin atteints par le coronavirus

Trois cas positifs au Covid-19 ont été détectés à la maison de retraite de Saint-Sauveur-Lendelin : ce sont trois résidents, âgés de 85 à 90 ans. Des symptômes, notamment de la fièvre, ont alerté le personnel dimanche 5 avril. Le Samu est venu alors faire un dépistage et les résultats sont arrivés mardi 7 avril.

"On est à la fois étonnés car on fait le maximum avec beaucoup de mesures-barrière mais on sait aussi que c'est toujours possible, d'autant qu'avec ce virus, on peut être asymptomatique pendant un bon moment", explique la direction.

Les trois malades n'ont pas été hospitalisés. Ils restent confinés dans leur chambre.

Les résidents confinés

Les mesures de protection qui avaient été mises en place dès le début du mois de mars, sont aujourd'hui renforcées au sein de cet ehpad. Les 60 résidents sont confinés dans leur chambre.

Désormais, chacun reste dans sa chambre. Il n'est plus question de circuler dans la salle à manger, explique la direction. Nous avions commandé trois tablettes au début du confinement, qui sont arrivées la semaine dernière. Ca permet aux familles de continuer à communiquer avec leurs proches, par un système de visioconférence.

Quant au personnel - ils sont 45 salariés -, l'équipement a été renforcé. "On est bien équipé, on a ce qu'il faut, grâce notamment à des entreprises et des familles de résidents qui nous ont aidé à trouver des surblouses par exemple".

De nouveaux tests ce vendredi

Des dépistages supplémentaires sont en cours, ce vendredi 10 avril, auprès des résidents et du personnel qui a pu être en contact avec les malades. Les résultats seront connus la semaine prochaine.