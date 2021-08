Trois solutions pour vacciner les adolescents à la rentrée, explique le directeur de l'ARS Occitanie

Comment appréhender cette rentrée, les chiffres de l'épidémie sont inquiétants ou rassurants ?

Nous avons vécu une quatrième vague au cours de l'été qui a été extrêmement difficile, fulgurante et puissante. Là, nous nous connaissons depuis trois semaines des signes d'amélioration. Le taux d'incidence et le nombre de cas positifs pendant sept jours est redescendu en dessous de 300 en moyenne régionale. Il baisse de 24% en 17 jours, mais il reste quand même très élevé. Nous sommes à 257 en moyenne régionale, donc il faut garder sa vigilance, même si la situation est plutôt en amélioration.

Quelle proportion de la population est vaccinée au 30 août ?

Aujourd'hui, nous avons à peu près 85-86% des adultes qui ont reçu au moins une première dose. Chez les plus de 12 ans, on est à peine plus bas, 83-84% des personnes ont reçu une première dose, donc on est bien avancé. Néanmoins, il reste encore environ 800.000 personnes dans la région Occitanie qui n'ont pas commencé leur schéma vaccinal, alors qu'ils le pourraient, notamment des personnes encore très âgés. 30.000 personnes de plus de 65 ans et aussi des adultes : 120.000 à peu près entre 50 et 64 ans, et le plus gros entre 18 et 49 ans (470.000).

Et puis, avant l'été, on a commencé la vaccination des adolescents. Vraiment, c'est un très gros succès puisqu'aujourd'hui, nous sommes à près aux deux tiers des adolescents de 12 à 18 ans qui ont commencé leur schéma vaccinal en Occitanie.

L'Occitanie fait donc partie des bons élèves en matière de vaccination. Comment vous l'expliquez ?

Nous ne sommes pas particulièrement bons élèves. On est dans la moyenne nationale et je crois qu'il y a une mobilisation de tout le monde. Probablement que dans notre région, et avec la quatrième vague très difficile que nous venons de connaître au cours de l'été, il y a eu aussi une sensibilisation particulière. Nous avons connu une situation de saturation très compliquée dans les hôpitaux de la région. Nous avons dû faire des évacuations sanitaires vers d'autres régions de la métropole et je pense que probablement, il y a aussi une prise de conscience de la gravité, notamment pendant cet été avec le variant Delta.

Beaucoup de parents ont besoin d'être rassurés à quelques jours de la rentrée. Est ce que les élèves vont pouvoir se faire vacciner au sein même de leur établissement ?

Oui, nous avons travaillé avec l'Education nationale, les préfectures, les conseils départementaux, le conseil régional qui joue un rôle très important pour organiser la vaccination des adolescents qui ne seront pas encore vaccinés à la rentrée. Il y a des dispositifs très territorialisés qui se mettent en place avec trois types de solutions différentes. Ca va dépendre des territoires.

- soit le collège ou le lycée est à proximité d'un centre de vaccination et donc il y aura un déplacement des élèves vers ce centre de vaccination,

- soit on va créer des centres de vaccination éphémères à proximité de lycées et de collèges, et donc il y aura des déplacements vers ces centres de vaccination éphémères,

- soit pour les collèges et les lycées qui seraient éloignés de ces centres de vaccination, il y aura des équipes mobiles qui viendront dans les établissements pour procéder à la vaccination. Pour les élèves, évidemment, qui seront demandeurs de cette vaccination.

La troisième dose du vaccin est préconisée pour les plus de 75 ans et les personnes fragiles. Est-ce que ça veut dire que les deux doses ne protègent pas suffisamment ?

Les deux doses protègent. On le voit, toutes les études le montrent et encore une fois, on l'a vu au cours de cet été avec un effet hospitalier très différent entre la métropole, très bien vaccinée, et les Antilles, assez mal vaccinées. Donc, on voit toute l'efficacité en temps réel de cette vaccination. Néanmoins, comme dans toutes les vaccinations, il y a un épuisement de l'efficacité, évidemment, avec le temps.

Et on sait par ailleurs que, notamment les personnes les plus fragiles, en particulier les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, ont un peu moins de réaction au vaccin que les autres. Et donc, c'est assez logique qu'on commence par elles pour faire ce qu'on appelle un boost, une troisième dose.

Les personnes de plus de 65 ans et celles qui ont des comorbidités depuis déjà longtemps sont celles qui ont des risques de faire des formes graves. Notamment les personnes dialysées, les personnes transplantées, les personnes qui ont des cancers en cours de chimiothérapie, par exemple, mais aussi les gens avec des comorbidités plus classiques, comme des insuffisances rénales chroniques du diabète, etc.