Généralisation de la troisième dose : en Alsace, des centres de vaccination vont rouvrir leurs portes

Une troisième dose de vaccin anti Covid pour tout le monde. Voilà ce qu'a annoncé le ministre de la santé ce jeudi. Olivier Véran a détaillé de nouvelles mesures pour lutter contre la cinquième vague de l'épidémie, qui déferle sur la France. Tous les plus de 18 ans déjà vaccinés pourront dès samedi recevoir une troisième dose de vaccin dès 5 mois après la deuxième piqure. L'ambition du gouvernement sera de vacciner 19 millions de Français avec une troisième dose en très peu de temps.

Puisque dès le 15 janvier le pass sanitaire sera désactivé en l'absence de troisième dose s'il y a plus de sept mois écoulés entre la deuxième et la troisième dose.

Evidemment, cela suppose d'augmenter à nouveau les capacités de vaccination. Et dans le Bas-Rhin, les autorités y travaillent. L'ARS en Alsace se veut d'ailleurs rassurante. D'abord, parce qu'elle a en stock largement suffisamment de doses de vaccins, que ce soit du Pfizer ou du Moderna.

Augmenter les capacités

Ensuite parce que l'agence régionale de santé du Bas Rhin travaille à tripler d'ici quelques jours le nombre de créneaux disponibles pour recevoir sa dose de rappel. Dès la semaine prochaine de nombreux centres qui avaient réduit la voilure vont remonter en puissance. Le centre de la Bourse à Strasbourg va élargir ses créneaux.

Le centre de vaccination de la Bourse à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Et doubler ses capacités pour atteindre 400 injections par jour. "Le vaccinodrome de la Bourse n'a jamais fermé, ils s'est adapté. On était à 200 vaccinations par jour, on va passer dès la semaine prochaine à 400 par jour ou 2800 par semaine. Et s'il le faut on tentera d'augmenter encore" dit Alexandre Feltz médecin, et adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé.

La réouverture du centre de vaccination installé à l'hôtel du département et géré par les pompiers serait également à l'étude. Obernai réfléchit de son côté à rouvrir un centre de vaccination. Et puis il est toujours possible d'obtenir son rappel chez les médecins ou les pharmaciens.