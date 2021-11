Troisième dose : la vaccination contre le Covid se réorganise en Berry

Les centres de vaccination du Berry vont ouvrir de nouveau créneaux de vaccination pour faire face à la hausse des demandes de rendez-vous, notamment pour la 3e dose de rappel. Une recrudescence des demandes est en effet observée depuis l'allocution d'Emmanuel Macron. Le Président a annoncé que cette dose de rappel sera nécessaire pour les plus de 65 ans pour valider leur pass vaccinal. Les pharmaciens et les médecins eux aussi doivent faire face à une hausse des demandes, avec une problématique possible liée à l'approvisionnement.

Des créneaux supplémentaires débloqués

Pour faire face à la hausse des demandes, en anticipant également l'ouverture de la troisième dose aux 50 - 64 ans le mois prochain, la plupart des centres de vaccination du Berry vont débloquer des créneaux supplémentaires progressivement.

Au centre de Châteauroux, les organisateurs avaient en partie anticipée la demande pour cette 3e dose de rappel. La capacité va augmenter, pour passer d'environ 80 injections par demi-journée à 120, explique Laurence Philippe, l'une des responsables du centre. Par ailleurs, le centre restera ouvert au delà du 31 décembre (date initiale de la programmation de sa fermeture) : "On a cru qu'on pourrait totalement basculer sur la vaccination dans les cabinets [médicaux]. C'est totalement illusoire dans des départements comme le nôtre; on aura jamais la rentabilité numérique d'un centre de vaccination" explique Laurence Philippe.

Le centre d'Argenton-Sur-Creuse va augmenter également ses créneaux à partir du 29 Novembre. Actuellement, seul le créneau du samedi matin est ouvert avec près de 200 doses disponibles. "Ca ne nous semble pas suffisant, donc on se repose la question sur l'organisation. On va organiser une adaptation aux nouvelles demandes (...) Nous aurons trois après-midi par semaine qui seront consacrées à la vaccination" détaille Jean-François Tissier, qui travaille au centre de vaccination. Pour augmenter les créneaux proposés, la vaccination redéménagera de la Maison de Santé vers l'espace Lothaire Kubel.

Dans les plus petits centres comme celui de Levroux , on se prépare aussi à accueillir plus largement. Ce centre travaille uniquement à partir de listes établies par les professionnels de santé (pour cibler notamment les personnes déjà vaccinées éligibles à la 3e dose). Il prévoit de passer d'une liste par semaine, à deux ou trois. Un point de situation sera par ailleurs effectué à la mi-décembre, et si la demande l'exige le centre ouvrira plus largement.

Des centres fermés qui ne rouvriront pas

Si les centres augmentent leurs capacités, c'est pour faire face à la demande, et aussi pallier en petite partie la fermeture d'autres centres de vaccination. Celui de Valençay par exemple, clôt depuis le 30 Octobre. Dans la commune, les infirmières du Pôle Santé ont pris le relais. À Villedieu-sur-Indre également, le centre de vaccination a fermé ses portes et ne rouvrira pas. "On ne va pas ouvrir et fermer à chaque fois" explique le maire, Xavier Elbaz, qui estime que les médecins et pharmaciens, ainsi que les centres de Buzançais et de Châteauroux à proximité, sont suffisants pour prendre le relais.

L'approvisionnement qui pose question

En effet, les pharmaciens eux aussi sont très sollicités depuis l'annonce de l'allocution présidentielle. "Il y a une forte augmentation" confirme Olivier Tissier, pharmacien à Buzançais, et co-président du syndicat des pharmaciens de l'Indre. Ce dernier alerte toutefois sur la gestion de l'approvisionnement, qui rend difficile la gestion des rendez-vous : "Nous rencontrons des difficultés pour organiser les rendez-vous, en raison des conditions d'approvisionnement. Par exemple les flacons de vaccins Pfizer et Moderna que nous avions commandé entre le 8 et le 9 Novembre nous seront livrés en principe entre le 19 et le 23 Novembre (...) Il y a un délai (...) Il n'est pas facile d'organiser les rendez-vous quand nous n'avons pas les vaccins dans notre officine" explique Olivier Tissier. Difficile en effet d'anticiper exactement la demande une quinzaine de jours en avance.

Des bénévoles parfois éreintés

Autre difficulté potentielle posée par cette hausse de la demande : la mobilisation des bénévoles dans les centres. Ils sont sur le pont depuis le début de la vaccination, et sont parfois fatigués. La plupart d'entre eux n'imaginaient probablement pas être encore sollicités fortement des mois plus tard. "Ca se prolonge, et effectivement tout le monde s'épuise aussi, parce que c'est en plus du travail de chacun" reconnaît Jean-François Tissier, au centre de vaccination d'Argenton-sur-Creuse, où travaillent une vingtaine de bénévoles. Les médecins et infirmières retraités sont venus prêter main-forte, et permettent pour le moment de maintenir le fonctionnement.

À Châteauroux aussi, le docteur Laurence Philippe reconnaît que la mobilisation sur le long-court de près de 150 personnes pour faire tourner le centre est "une vraie question". Pour le moment, il n'y a pas de carences, mais s'il y avait besoin les responsables du site pourraient lancer un nouvel appel au volontariat.

La région Centre-Val-de-Loire fait partie des "bons élèves" concernant la 3e dose de vaccination. C'est la deuxième région de France qui a le plus administré de doses de rappel, avec 49% de la population éligible qui est déjà vaccinée avec cette 3e dose selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de Santé.