Troisième dose : le professeur Philippe Amouyel répond aux auditeurs de France Bleu Nord

Ce mercredi 10 novembre matin, le téléphone du standard de France Bleu Nord a sonné plus souvent que d'habitude. Au bout du fil : des auditeurs et auditrices dans le flou, après les annonces d'Emmanuel Macron la veille. Beaucoup s'interrogent sur la troisième dose de vaccin contre le Covid, obligatoire pour garder le pass sanitaire, si vous avez plus de 65 ans et que vous avez reçu votre deuxième dose il y a plus de 6 mois et 5 semaines. Cette obligation prendra effet le 15 décembre prochain. Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, répond aux questions des auditeurs.

Pourquoi l'obligation de troisième dose concerne-t-elle uniquement les plus de 65 ans ?

"Ce qui se passe, c'est qu'au bout de six mois, on a une baisse de l'immunité de l'ordre de 30 à 40%", explique le professeur. Il se base sur ce qui s'est passé en Israël, pays qui a commencé très tôt sa campagne de vaccination, et qui a donc pu observer en population réelle l'évolution de l'immunité chez ses habitants.

Or, cette baisse concerne surtout les plus de 65 ans. D'abord parce que ce sont ceux qui ont été vaccinés en premier, dans la campagne de vaccination française. Ils arrivent donc, pour beaucoup, à la fin de cette période de six mois après la dernière dose. Et puis, parce que leur système immunitaire est moins performant. "Comme l'état du cœur, celui des os, le système immunitaire vieillit", détaille Philippe Amouyel.

Mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'une campagne de rappel sera lancée le mois prochain pour les Français de 50 à 64 ans.

Pourquoi maintenant ?

"En ce moment, le nombre de contamination augmente, et le risque c'est que cela saturent nos systèmes hospitaliers. Les taux ne sont pas encore très hauts, mais il faut l'anticiper", répond-il. Signe de cette augmentation : le taux d'incidence dans la région est désormais au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, puisqu'il est de 94 dans le Nord et de 51 dans le Pas-de-Calais, selon les chiffres du 8 novembre dernier.

Le professeur souligne un deuxième élément : le retour des maladies saisonnières comme la grippe, la bronchiolite ou la gastro-entérite, qui circulent plus que l'année dernière car les gestes barrières sont moins respectés. "On sait que ces maladies, en particulier la grippe, ont un pic épidémique qui peut saturer les hôpitaux, en particulier au mois de décembre et en février. Si on a des cas de Covid, des cas de bronchiolite, de gastroentérite... En additionnant tout cela, on risque d'avoir une saturation."

Deux risques exacerbés par l'arrivée des fêtes de fin d'année et des retrouvailles familiales, qui sont autant d'occasion de se contaminer.

Pourquoi ne pas faire de tests sérologiques ?

Certains auditeurs ne comprenaient pas pourquoi ne pas vérifier leur niveau d'anticorps grâce à un test sérologique, afin de savoir s'ils ont besoin d'une dose de vaccin supplémentaire ou non.

C'est tout simplement parce qu'ils n'apportent pas assez d'informations pour savoir si oui ou non, on est assez protégé, répond le professeur. "Il n'y a pas que les anticorps de notre sang, ceux qu'on mesure dans la sérologie, qui nous protègent, détaille Philippe Amouyel. Nous avons aussi une autre immunité, celle de nos muqueuses, qui nous protège dès le premier contact avec le virus. Mais nous n'avons pas de moyen de savoir si elle est suffisante ou non."

La troisième dose suffira-t-elle à éviter une nouvelle vague ?

"Il ne faut jamais oublier que ce qui protège le mieux du Covid et des autres maladies, c'est la vaccination contre la grippe et le port du masque", conclut-le professeur. Il conseille de se faire vacciner contre la grippe même sans être vacciné contre le Covid-19, et de ne pas perdre l'habitude de porter le masque dans les endroits très fréquentés ou fermés.

Autre habitude à ne pas perdre : le lavage des mains régulier. "C'est toujours extrêmement utile, et ça le restera même après le Covid pour réduire la charge hospitalière !"