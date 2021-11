Troisième dose : les rendez-vous en forte hausse dans les centres de vaccination de Nancy

Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron sur un pass sanitaire validé par une troisième dose du vaccin pour les plus de 65 ans, les centres de vaccination de Nancy connaissent un rush. Le vaccinodrome du stade Marcel-Picot est passé d'à peine 100 injections par jour, à plus de 250.

L'allocution d'Emmanuel Macron aura eu son effet. Après l'annonce d'un pass sanitaire conditionné à une troisième injection du vaccin contre le Covid-19 pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre, le rythme s'accélère dans les centres de vaccination. Celui du stade Marcel-Picot a enregistré 800 prises de rendez-vous en 24 heures, et vaccine maintenant plus de 250 personnes, contre une centaine auparavant.

Se protéger

Assis devant l'une des cinq lignes de vaccination, Jean-Luc, 72 ans, patiente pour recevoir sa troisième dose de vaccin contre le Covid-19. "Je le fais pour être tranquille pour les fêtes de fin d'année, les soirées et les thés dansant", argumente le septuagénaire, venu avec son épouse. Le couple se plie à cette troisième injection par précaution.

D'autres avouent que la menace de perdre leur pass sanitaire à l'approche de Noël a également accéléré leur décision. "J'étais pas trop d'accord pour la faire cette troisième dose... Mais là, si on veut continuer à vivre un peu, puisqu'il faudra le pass sanitaire", confie Yvonne, 72 ans. Seringue à la main, l'infirmière vérifie que les patients respectent bien le délais avec la deuxième injection : six mois. "Les gens sont assez sympathiques et compréhensifs. On en a fait deux, on en fait une troisième, c'est cohérent... On n'a pas de problème avec la troisième dose", décrit l'infirmière.

Monter en puissance

Cette hausse des prises de rendez-vous est loin d'avoir atteint son pic. Les créneaux de décembre commencent déjà à être sollicités. "Les gens sont prévoyants, donc dès qu'ils arrivent à six mois, ils s'inscrivent", constate Thierry Pechey, responsable du vaccinodrome. La cadence va encore monter d'un cran lorsque la troisième dose sera accessible aux plus de 50 ans, courant décembre. La reprise de l'épidémie est également un facteur qui encourage les personnes à prendre la dose de rappel. "On voit très bien que cela monte dans les pays limitrophes, comme l'Allemagne. Le virus n'a pas de frontière", ajoute Thierry Pechey.

Pour le moment, seuls les plus de 65 ans doivent recevoir une troisième injection pour présenter un pass sanitaire valide. Cette nouvelle mesure semble également convaincre les plus récalcitrants à la vaccination. Sur l'ensemble des rendez-vous pris au centre du stade Marcel-Picot, 20% concernent des premières injections.