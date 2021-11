Troisième dose : "une patiente a tardé, elle a eu le covid" raconte un médecin creusois

Si vous avez plus de 65 ans et que vous avez fait votre deuxième de vaccin anti-covid il y a plus de six mois, vous devez faire votre rappel avant le 15 décembre. Sans cela, votre pass sanitaire ne sera plus valide. C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron mardi 9 novembre. Fallait-il être aussi coercitif avec les personnes âgées ? Gilles Petit, médecin généraliste à La Souterraine, n'estime pas que le président force la main : "C'est juste un rappel pour dire toute l'importance de cette troisième dose. Il fallait peut-être effectivement mettre un petit coup de pression pour redire à quel point cette dose de rappel est indispensable pour protéger les plus fragiles."

Ne pas tarder à faire sa troisième dose

Ce généraliste ne constate pas d'opposition au rappel du vaccin parmi sa patientèle. En revanche, plusieurs Creusois tardent à prendre rendez-vous. "J'ai eu l'exemple d'une patiente qui était parmi les premières à se faire vacciner, elle se pensait protégée. Malheureusement elle a fait partie des clusters et elle a développé une forme symptomatique alors qu'elle aurait dû faire son rappel depuis deux mois."

Il rappelle que l'immunité de tout vaccin s'épuise avec le temps, d'où la nécessité de respecter les délais et de faire sa troisième dose six mois après la deuxième. Cela concerne toutes les personnes fragiles ou qui ont une pathologie, et les plus de 65 ans. A partir du 1er décembre, les plus de 50 ans pourront également faire leur rappel, sans toutefois que cela conditionne la validité de leur pass sanitaire.

Vaccin contre la grippe et contre le covid

Beaucoup de patients du docteur Petit hésitent à faire leur troisième dose de vaccin anti-covid en pleine campagne de vaccination contre la grippe. "J'ai énormément de questions tous les jours. Ils craignent que deux vaccins en même temps fasse beaucoup", reconnaît-il. Pourtant, il n'y a aucune contre-indication pour faire les deux vaccins le même jour. "Les nourrissons ont six vaccins d'un coup et ça se passe très bien. Quand le système immunitaire travaille en synchronisme avec deux injections en même temps, on a une très bonne couverture vaccinale. Cela permet de se protéger de façon efficace."