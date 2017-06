Trop d'arrêts de travail en Loire-Atlantique : la Sécu prend des mesures

Le nombre d'arrêts de travail a augmenté de 8,3% au premier trimestre 2017 en Loire-Atlantique. Une hausse qui s'ajoute à celle de 6,1% de l'année 2016. Ces chiffres sont bien au-dessus de la moyenne nationale, alors la CPAM prend des mesures.

C'est une hausse que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a du mal à comprendre. Le nombre d'arrêts maladie a augmenté de 8,3% au premier trimestre 2017 après déjà une hausse de 6,1% sur l'ensemble de l'année 2016. Et ça lui coûte cher : 12 millions d'euros de plus pour les indemnités journalières en 2016, 17 millions d'euros pour 2017 si on reste sur la même tendance.

Le coût des indemnités journalières est en forte hausse en Loire-Atlantique - CPAM de Loire-Atlantique

La grippe et les salariés plus âgés n'expliquent pas tout

Pour l'instant, la CPAM a du mal a expliquer ces chiffres. "S'il y a plus d'arrêts, ça veut d'abord dire qu'il y a plus de gens qui travaillent", glisse Pierre Rousseau, le directeur général, qui veut commencer par une note positive. Il y a aussi l'épidémie de grippe en début d'année, le nombre de salariés de plus de 50 ans qui a été multiplié par deux en 15 ans, des salariés plus touchés par les maladies et qui ont plus de mal à récupérer. Mais, tout ça cumulé, ça ne justifie pas ces 8,3% d'augmentation.

Un salarié sur trois qui est arrêté l'est parce qu'il n'arrive plus à concilier vie professionnelle et vie privée

Si on regarde les raisons les plus fréquentes des arrêts, il y a les troubles musculo-squelettiques, de plus en plus nombreux chez les aides à domiciles notamment. Les salariés qui n'arrivent plus à concilier vie professionnelle et vie privée, ceux de la restauration, avec leurs horaires compliqués, par exemple. Et puis les cas d'épuisement professionnels, de plus en plus nombreux. Les problèmes psychologiques représentent maintenant un quart des arrêts de travail.

Les cas d'épuisements au travail ont fortement augmenté - CPAM de Loire-Atlantique

Mais, là encore, c'est compliqué. Compliqué d'agir sur les causes de ces maladies, alors la CPAM veut travailler sur leurs conséquences et éviter au maximum les longs arrêts, ceux de plus de 6 mois qui représentent 40% des dépenses. Surtout qu'après autant de temps, ça devient très difficile de reprendre le boulot. Pour ça, la Sécu va travailler sur les comportements à la fois des salariés, des entreprises et des médecins.

Trois axes de travail avec les salariés, les entreprises et les médecins

Elle va rencontrer un millier de médecins dans le département (qui compte 1.200 généralistes) pour leur rappeler les bonnes pratiques et notamment de respecter les recommandations sur les durées des arrêts de travail pour chaque maladie.

La CPAM va aussi travailler avec les salariés et les entreprises dans les cas où un salarié ne peut pas reprendre son travail au même poste. Pour soit lui trouver un autre poste à l'issue d'une formation, soit lui trouver un poste dans une autre entreprise. Dans les deux cas, l'objectif est d'éviter un enchaînement d'arrêts de travail et, à terme, que le salarié n'arrive plus du tout à reprendre le travail, quel qu'il soit. Ça s'appelle le "contrat de rééducation à l'entreprise". Il doit être entrepris pendant l'arrêt de travail. La CPAM finance alors une partie du salaire via les indemnités journalière, l'entreprise prend en charge l'autre partie jusqu'à ce que le salarié puisse occuper son nouveau poste. Chaque année, une centaine de salariés utilisent ce dispositif en Loire-Atlantique, la Sécu voudrait que ce soit plus.

La fraude aux arrêts de travail, ça représente 400.000 euros en 2016

Elle va aussi intensifier sa lutte contre la fraude et les contre les abus : les salariés arrêtés qui n'envoient pas leurs arrêts de travail dans les temps et qui ne peuvent donc pas être contrôlés, ceux qui modifient le nombre de jours sur leur arrêt parce qu'encore 60% sont faits à la main et ceux qui utilisent leur arrêt de travail pour, par exemple, partir en vacances un peu plus tôt. La fraude aux arrêts de travail représente près de 400.000 euros pour 2016.

►►► Nous détaillons ces mesures avec Pierre Rousseau, le directeur général de la CPAM ce vendredi matin à 7h50 sur France Bleu Loire Océan.