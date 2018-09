C’est une souche particulièrement virulente de méningocoque qui sévit dans les bassins de vie de Dijon et Genlis. Après cinq cas dont un mortel depuis décembre 2017, l’Agence régionale de santé lance une vaste campagne de vaccination des jeunes de 17 à 24 ans.

Dijon, France

On se souvient de la campagne de vaccination qui avait été organisée l’an dernier à l’université de Dijon, après deux cas mortels de méningite survenus fin 2016. 41% des étudiants s’étaient fait vacciner. Après un répit d’un an, le méningocoque W s’est manifesté de nouveau, avec cinq cas de décembre 2017 à juin dernier. Un jeune n’y a pas survécu.

Deux centres de vaccination, les médecins généralistes mis à contribution

L’Agence régionale de santé organise donc une campagne de vaccination destinée aux jeunes de 17 à 24 ans, qui vivent, travaillent ou étudient dans l’une des 153 communes concernées dans les bassins de vie de Dijon et Genlis, où la grande majorité des cas ont été recensés.

A partir du 1er octobre, et jusqu’en mars, voire plus tard, les jeunes pourront se faire vacciner gratuitement à deux adresses, le centre départemental de vaccination au CHU de Dijon, ainsi que le centre de prévention et de santé universitaire, sur le campus. Ils pourront aussi prendre rendez-vous avec leur médecin, qui leur prescrira le vaccin, à retirer gratuitement dans une pharmacie. Le médecin pratiquera ensuite la vaccination.

Taux de mortalité de 32%

C’est une population de 40.000 personnes qui est visée par cette campagne. Un taux de vaccination de 70 à 80% permettrait de stopper la propagation de la bactérie. Cette souche de méningocoque W est très virulente, le taux de mortalité en 2017 était de 32%. Venue d’Amérique du Sud, elle est arrivée en Europe en Grande-Bretagne, avant d’apparaître en Côte-d’Or. Particulièrement vicieuse, elle peut provoquer des symptômes trompeurs. Claude Tillier, épidémiologiste, responsable régional de la cellule d’intervention santé publique, évoque le cas d’un jeune homme hospitalisé pour une gastro-entérite sévère. Les médecins n’ont pas décelé à temps le méningocoque W. Il est mort en 24 heures.

Quand on n’en meure pas, les méningites laissent dans 20% des cas de graves séquelles au niveau neurologique ou physique. Le méningocoque est fréquent dans la population, notamment les jeunes adultes. On estime qu’il est présent dans la gorge de 20 à 25% des jeunes de 19 ans, sans pour autant provoquer de maladie. On parle alors de porteurs sains.

Un vaccin efficace contre quatre souches

Le docteur Michel Duong, du centre de vaccination du CHU, précise que ce vaccin, qui protège contre quatre souches du méningocoque, A, C,Y et W, provoque peu d’effet indésirables, et sans gravité. Sur 14.000 personnes vaccinées l’an dernier sur le campus, 35 seulement ont rapporté des effets secondaires (rougeur, douleur ou gonflement au point d’injection). Le vaccin assure une protection pour cinq ans.

Un point d'information téléphonique, au numéro vert 0.805.200.550, est mis en place par l'ARS du 24 septembre au 12 octobre, du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Toutes les informations sont également disponibles sur le site de l'Agence régionale de santé.