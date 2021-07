Trop de médicaments prescrits aux enfants en France, selon une étude

La France fait partie des pays qui prescrivent le plus de médicaments en Europe, et notamment chez les enfants. Ceux de moins de six ans sont particulièrement concernés, d'après une étude publiée ce lundi 12 juillet.

Trop de médicaments sont prescrits aux enfants en France, et en particulier aux moins de six ans, selon une étude publiée ce lundi 12 juillet dans la revue spécialisée The Lancet Regional Health Europe. Cette étude a été menée par des chercheurs de l'Inserm, de l'Université de Paris, de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/Université Paris-Saclay, de l'AP-HP (Assistance publique/Hôpitaux de Paris) et du groupement d'intérêt scientifique Epi-Phare. Elle compare les prescriptions de 2018-2019 à celle d'une autre étude datant de 2010-2011 et se base sur les données de remboursement de la Sécurité sociale pour des médicaments prescrits aux moins de 18 ans par un médecin, une sage-femme ou un dentiste (hors hospitalisations).

De plus en plus de médicaments prescrits, malgré les alertes

Au total, pour 2018-2019, plus de 230 millions de dispensations de médicaments ont été analysées. Sur cette période, "en moyenne, 86 enfants de moins de 18 ans sur 100 ont été exposés à au moins une prescription médicamenteuse au cours d'une année", soit "une augmentation de 4 % par rapport à 2010-2011", selon l'Inserm. "Les enfants de moins de six ans représentaient la catégorie des enfants la plus exposée aux médicaments avec plus de 97 enfants sur 100 concernés sur une année", poursuit l'Inserm.

Les familles de médicaments les plus prescrites aux mineurs sont les analgésiques (64%), les antibiotiques (40%), les corticoïdes par voie nasale (33%), la vitamine D (30%), les anti-inflammatoires non stéroïdiens (24%), les antihistaminiques (25%) et les corticoïdes par voie orale (21%).

Sur les dix dernières années, les prescriptions d'antibiotiques ont diminué de 12 % "mais cela reste insuffisant", a souligné la co-auteure de l'étude, la Dr Marion Taine. "Après la publication des données de 2011, nous nous attendions à une évolution importante pour certaines classes thérapeutiques compte tenu des régulations mises en place ou des recommandations émises depuis 2011." De même, le niveau de prescriptions de corticoïdes oraux reste stable "malgré les effets indésirables connus de cette classe thérapeutique".

Les enfants les plus jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets indésirables à court et à long terme des médicaments.

La France est ainsi "un des pays les plus prescripteurs de médicaments en pédiatrie ambulatoire", hors hôpital, même s'il faut être prudent dans ces comparaisons car "les systèmes de santé et les politiques de remboursement des médicaments diffèrent entre les pays", souligne l'Inserm.

Or "les enfants les plus jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets indésirables à court et à long terme des médicaments". Par exemple, "la prescription inadaptée d’antibiotiques augmente les résistances bactériennes." "De plus, le profil de sécurité de nombreux médicaments utilisés en pédiatrie n'est que partiellement connu", ajoute l'institut de recherche. "Ces résultats préoccupants nécessitent des analyses détaillées pour mieux cibler les futures campagnes de formation (afin) d'optimiser l'usage des médicaments en pédiatrie", souligne la Dr Marion Taine, qui estime qu'une "meilleure information de la population et des prescripteurs vis à vis de l’usage des médicaments chez l’enfant est indispensable".