Trop peu de donneurs de sang en Drôme-Ardèche : l'inquiétude de l'EFS

Fêtes de fin d'année, épidémies, morosité ambiante, plusieurs phénomènes peuvent expliquer la désertion des Établissements Français du Sang. Le constat est là, la norme au niveau national, c'est un stock de 100.000 poches de sang mais ce mardi 27 décembre il n'y a que 79.000 poches disponibles. Des chiffres alarmants qui inquiètent sérieusement l'EFS Valence.

ⓘ Publicité

Une baisse drastique des donneurs

Dans les meilleurs jours à la maison du don de Valence, il y a eu jusqu'à 50 personnes. Ces derniers temps, la salle de prélèvement est quasiment vide. Catherine Ribard chargé de communication à l'EFS Valence explique que certaines journées n'ont réuni que quinze donneurs. En Drôme Ardèche, il faut 150 dons par jour pour approvisionner le stock. "À l'heure actuelle aucune de nos collectes nous permet de réunir assez de dons. Même sur des collectes importantes, nous n'arrivons pas à mobiliser les donneurs" s'alarme Catherine.

En France, tous les jours il manque 1 500 dons de sang. "Cela correspond aux besoins d'une région comme Auvergne Rhône Alpes" explique Catherine Ribard. La région AURA faisant partie des territoires qui donnent le plus doit normalement soutenir les autres régions en livraison de sang. "Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à maintenir le stock de la région" regrette Régine Alleysson responsable des prélèvements Drôme-Ardèche.

Quelles sont les conséquences de la baisse des dons du sang ?

Le don du sang est nécessaire pour les transfusions sanguines lorsqu'il y a une hémorragie suite à un accident de la route ou autre.

La pénurie de sang a des conséquences directes, comme l'explique Régine Alleysson responsable des prélèvements Drôme-Ardèche : "ce qui peut se passer, c'est que nous pouvons étudier la raison de la transfusion. Nous pouvons juger de ne pas donner les quatre poches d'emblée. Et si un patient a besoin de deux autres poches, nous pouvons lui donner plus tard car le sang ne se conserve pas indéfiniment. Il faut donc gérer le stock quotidiennement. C'est pour cette raison que nous parlons de besoins journaliers."

Pour donner votre sang, il suffit d'avoir entre 18 et 70 et de peser plus de 50 kilos et de prendre rendez-vous à la maison du don de Valence.