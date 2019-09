Les trottinettes électriques ne sont pas si écolo que ça

On les adore ou on les déteste. Elles, ce sont les trottinettes électriques en libre service. Depuis quelques mois, elles sont partout dans nos villes. Un bonheur pour les uns, un danger et une nuisance pour les autres. Mais comme elles remplacent la voiture c'est un vrai geste pour la planète. Pourtant une étude américaine faite par des chercheurs de l'Université de Caroline du nord et publiée le 2 août dernier vient de montrer que les trottinettes électriques seraient plus polluantes qu'on ne le croit.

Pourquoi les trottinettes électriques polluent ?

Même si, bien sûr, ces trottinettes n'émettent directement aucun gaz à effet de serre, elles ont un gros impact sur l'environnement. Il y trois raisons à cela : leur fabrication, leur livraison et leur rechargement. D'après les chercheurs américains, la moitié de leur pollution est due aux matériaux. Et en premier lieu, aux batteries en lithium. Notamment à cause de leur durée de vie très, très courte.

S'ajoutent les trajets. Beaucoup de ces trottinettes viennent de Chine. Mais surtout, il y a les trajets des employés qui les récupèrent aux quatre coins des villes. Une opération de ramassage qui se fait en voiture.

Voyager avec une trottinette électrique émet plus de CO2 qu'un trajet en bus

Quand les chercheurs comparent le CO2 par km émis par une trottinette, ce n'est pas la reine des transports. Avec plus de 200 grammes de CO2, elle pollue plus qu'un bus bien rempli, 82 grammes et même qu'un scooter, 120 grammes.

En revanche par rapport à la voiture, y a pas photo. Elle émet deux fois moins de CO2. C'est parfait sur la papier. Sauf que d'après les chercheurs, dans la moitié des cas, la trottinette remplace un déplacement qui aurait été fait en vélo ou à pied. Soit 0 gramme de CO2.

