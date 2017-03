Troubles du sommeil : "Le CHU de Nice n'est pas à la hauteur"

L'invité ce lundi matin est le docteur Jean-Jacques Hosselet, spécialiste du sommeil. Il lance un coup de gueule contre le CHU de Nice.

Le docteur niçois Jean-Jacques Hosselet est l'un des grands spécialistes du sommeil. Il était notre invité ce lundi matin sur France Bleu Azur à 7h50. Il est très en colère contre le CHU de Nice.

"Au CHU de Nice le sommeil n'est pas une priorité"

Jean-Jacques Hosselet nous explique les raisons de sa colère : "On peut faire vraiment mieux. Le CHU n'est pas à la hauteur du trouble de santé publique que représente le sommeil. Des études ne sont pas bien analysées. Tout dépend du chef de service. Au CHU de Nice le sommeil n'est pas la priorité alors que 30 % de la population présente un trouble du sommeil et après 50 ans on est à plus de la moitié."

"Le tabac c'est terrible pour le sommeil"

De très nombreux azuréens souffrent de mal dormir : "Ce qui est terrible pour le sommeil c'est le tabac et l'alcool. Lorsqu'on a fumé ou lorsqu'on a été enfumé on a souvent des troubles du sommeil et on peut devenir fou de ne pas dormir."