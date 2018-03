Auxerre, France

Lorsqu'on demande aux jeunes Auxerrois quels sont leurs rituels au moment de dormir, la réponse fuse : "_Je me pose dans le lit et je regarde mon téléphone pendant environ une heure_, je regarde une série ou les réseaux sociaux" explique Clara. "Moi aussi, avant de me coucher, je regarde les dernières infos", ajoute Anaëlle. "Ca devient une habitude."

Coups de barre et réveil en pleine nuit

Une habitude, certes, mais une très mauvaise habitude : quand on fixe un écran juste avant de dormir, la lumière empêche notre cerveau de produire de la mélatonine, une hormone qui favorise le sommeil. Donc, on dort moins bien ! "C'est vrai que ça m'arrive de me réveiller en pleine nuit" avoue Camille. Maëva, elle, est "surtout fatiguée pendant la journée. J'ai des gros coups de barre, je me dis que je vais dormir tôt le soir, mais le soir je ne suis plus fatiguée parce que je regarde mon téléphone..." Un cercle vicieux pour cette jeune femme de 22 ans pour qui "dormir 6 heures, c'est déjà bien".

Instaurer un "couvre-feu digital"

On est bien loin des 8 à 9 heures de sommeil quotidien conseillées pour les jeunes adultes. Heureusement, certains ont encore les bons réflexes, comme Morgane, élève en 4ème. "Je me couche à 21 heures, à 21 heures j'éteins mon téléphone. Je me lève à 6 h 15, et je ne touche pas mon téléphone avant 7 heures à peu près. Et je dors très bien." Comme Morgane, pour mieux dormir, il est important de lâcher ses écrans - téléphone, mais aussi tablette et ordinateur - bien avant de se coucher. Au moins une heure avant, selon les spécialistes.