Troubles "dys" : "C'est un combat quotidien du diagnostic à la vie professionnelle" Caroline Artero-Rousselot

Mardi 11 octobre avait lieu la journée nationale des "dys", consacrée aux différents troubles comme la dyslexie. Ils perturbent souvent la scolarité des enfants concernés, comme l'explique Caroline Artero-Rousselot, présidente de l'association Dys en Poitou.

Dyslexie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie... Les troubles du langage et de l'apprentissage sont variés. Les enfants qui en souffrent ont besoin de plus de temps que leurs camarades à l'école pour apprendre et comprendre. Mais parce que le diagnostic intervient souvent trop tard, à la fin du primaire ou au début du collège, ces enfants ont du mal à s'intégrer à l'école.

"Ces enfants-là ont du mal à apprendre. Ils peuvent être dans un cycle où ils perdent de l'estime de soi parce que les enseignants, les méthodes en tout cas d'enseignement, ne sont pas adaptées à ces enfants qui sont pris en charge dans des classes surchargées", explique la présidente de l'association Dys en Poitou, Caroline Artero-Rousselot.

Ils peuvent souffrir de phobie scolaire, de harcèlement. [...] Ça peut entraîner un échec scolaire" - Caroline Artero-Rousselot

Manque de moyens au collège

Actuellement, deux choix s'offrent aux parents d'un enfant "dys" : le scolariser dans une classe ordinaire, accompagné de préférence d'un AVS (auxiliaire de vie scolaire) ou lui trouver une placer en ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire). C'est cette dernière option qu'a pu prendre Caroline Artero-Rousselot, maman d'un enfant de 10 ans souffrant de troubles "dys". Mais c'est une chance trop rare. "L'ULIS, école de Coligny-Cornet à Poitiers a douze places. Ils sont aujourd'hui 13 enfants avec ce même type de handicap".

On se mobilise pour la création d'une ULIS troubles spécifiques du langage et des apprentissages au collège parce qu'il n'y en a pas dans la Vienne. Il manque encore des moyens, de la sensibilisation et de la formation pour les enseignants hors ULIS" - Caroline Artero-Rousselot

Face à ce manque, plusieurs parents pensent à déménager, à Tours ou Paris notamment, pour trouver des structures adaptées à leurs enfants.