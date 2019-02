Tuberculose à l'Université de La Rochelle : 150 dépistages à l'IAE

La Rochelle, France

Un cas de tuberculose, détecté à l'Université de La Rochelle, a nécessité la mise en place d'un vaste plan de dépistage. C'est l'IAE, l'Institut d'Administration des Entreprises, qui est concerné - là où étudie le malade. Tous ceux qui ont été en contact prolongé avec lui, pendant plusieurs heures, au cours des des six derniers mois, ont donc été dépistés. Cela représente 150 personnes, élèves et personnels de l'IAE de La Rochelle, identifiées grâce aux déclarations du malade.

Un camion spécial s'est rendu sur place la semaine dernière pour faire passer des radios pulmonaires. Des tests cutanés d'intradermo-réaction ont aussi été réalisés. Les résultats sont attendus dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, aucune autre contamination n'a été détectée.

La tuberculose est relativement rare en France et en Charente-Maritime. On compte une trentaine de cas par an dans le département. C'est aussi une maladie très contagieuse, d'où l'importance de ne pas laisser les germes se propager. La procédure de dépistage, et éventuellement les traitements proposés ensuite, sont strictement encadrés par la loi.

La tuberculose touche surtout les populations dans les villes, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité, les migrants et les malades séropositifs. Les déplacements de population (migrations économiques, réfugiés politiques, tourisme, mondialisation des échanges) favorisent la dissémination de la maladie sur toute la planète. Le vaccin contre la tuberculose n'est plus obligatoire en France.