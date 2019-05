Tuberculose : en deux ans le nombre de cas a augmenté de 10% en Ile-de-France

La tuberculose est en hausse en Ile-de-France. Le nombre de cas signalés a augmenté de +10% entre 2015 et 2017 selon Santé publique France qui a publié son bulletin épidémiologique mardi. Notre région est la plus touchée par cette maladie qui concerne principalement des populations précaires.

La tuberculose, une maladie qui touche les poumons, est très présente en Ile-de-France. La hausse du nombre de cas signalés est de +10% entre 2015 et 2017, selon des chiffres publiés mardi par Santé publique France. Près de 1.927cas de tuberculose confirmés ou probables ont été déclarés en Ile-de-France en 2017.

Notre région est la plus touchée en France

Cette maladie est environ deux fois plus fréquente en région parisienne que dans l'ensemble du territoire français. Parmi les huit départements de la région, la Seine-Saint-Denis avait de loin le taux de déclaration le plus élevé devant le Val-de-Marne (qui est lui le seul département en baisse).

L'incidence (nombre de nouveaux cas rapportés à la population) est également repartie à la hausse, à 15,8 cas pour 100.000 habitants en 2017 contre 14,6 en 2015. Cette fréquence des nouveaux cas, qui était encore de 24,1 cas pour 100.000 habitants en 2003, avait pourtant nettement diminué au cours des années 2000, puis s'était stabilisée entre 2011 et 2014, pour atteindre 14,9, souligne Santé publique France.

Les plus précaires sont les plus concernés

"La plus forte augmentation a été observée à Paris". Les hommes, les jeunes âgés de 15 à 24 ans et les personnes nées à l'étranger, en particulier celles arrivées en France depuis moins de 2 ans, étaient les plus touchées, décrit l'étude.

"Les populations concernées par cette augmentation sont celles qui "souffrent le plus de précarité et de promiscuité", indique l'organisme public dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire.

La tuberculose se soigne normalement en six mois avec une cure de plusieurs antibiotiques.