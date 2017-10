Tuberculose : La recherche scientifique continue, alors que de nouveaux cas sont détectés dans la Vienne

Depuis le mois de mai et le décès d'un enfant de 5 ans dans une école de Smarves, les dépistages anti-tuberculose se multiplient dans la Vienne. Le professeur Camille Locht, spécialiste de la tuberculose, est l'invité de France Bleu Poitou, ce mardi.

En 2015, selon l'OMS, 1,8 million de personnes sont décédées des suites d'une tuberculose dans le monde. "On pense par erreur que la tuberculose a disparu, mais elle fait plus de morts que le sida, explique le professeur Camille Locht, directeur du Centre d’Infection et Immunité à l’Institut Pasteur de Lille. Elle concerne encore beaucoup de gens et vous en fait malheureusement l'expérience dans la Vienne". En mai dernier, un enfant de cinq ans, scolarisé à Smarves, est mort de la tuberculose, depuis six autres cas ont été détectés dans des établissements scolaires. Des dépistages sont prévus à Smarves, Poitiers et dans le Châtelleraudais, jusqu'en janvier 2018.

La recherche scientifique toujours nécessaire

"Aujourd'hui la recherche doit évidemment continuée, notamment sur la prévention, précise le spécialiste de la tuberculose. Le vaccin BCG est un très bon vaccin, mais pour autant on fait des recherches pour le compléter. Car on sait qu'il fonctionne très bien pour les nouveaux-nés, mais moins bien pour les adolescents ou les adultes." Le professeur Locht et sa trentaine de collaborateurs travaillent également sur un nouveau traitement pour s'attaquer aux germes les plus résistants de la tuberculose. "Mais pour l'instant, on en est au stade de l'expérimentation animale", précise le spécialiste.