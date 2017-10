Tuberculose: une nouvelle campagne de tests pour les enfants de + de 5 ans et les adultes de Smarves

L'Agence Régionale de la Santé annonce vouloir mener une nouvelle campagne de dépistage de la tuberculose, pour les enfants de plus de 5 ans mais aussi des parents de ce village de la Vienne. Un enfant hospitalisé avait trouvé la mort. Depuis de nombreux tests ont été pratiqués.

Dans son communiqué l' ARS précise : Cette situation associée à l’inquiétude exprimée par certains parents, légitime compte tenu de la complexité du dépistage et des différentes modalités mises en œuvre ont amené l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en accord avec le Ministère de la santé, à répondre favorablement à leur demande et à proposer aux adultes et aux enfants de plus de 5 ans de Smarves de réaliser un test sanguin Quantiféron. Les différentes phases de la campagne de dépistage à Smarves ont permis de détecter et prendre en charge de manière précoce plusieurs cas : 4 enfants atteints de tuberculose pulmonaire et 2 personnes (1 adule et 1 enfant) atteintes d’une Infection tuberculeuse latente. Ce dépistage étant toutefois volontaire, sur 273 enfants concernés par le dépistage, 263 ont participé et sur 63 adultes concernés, 36 ont réalisé le dépistage à ce jour.

L’ARS assurera une information ciblée et incitative auprès des personnes n’ayant pas participé jusqu’alors au dépistage.

Les modalités de mise en œuvre de cette décision seront communiquées ultérieurement par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Les adultes et les parents des enfants concernés seront conviés à une réunion d’information à ce sujet après les vacances scolaires de la Toussaint.