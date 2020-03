Tulle : deux cas supplémentaires de covid-19 confirmés à l'hôpital

Il y a désormais quatre cas de covid-19 en Corrèze. Deux personnes ont été déclarées positives ce mardi soir. Il s'agit de deux membres du personnel de l'hôpital de Tulle qui ont été testés lundi comme plusieurs personnels qui ont été en contact avec le médecin déclaré positif lui ce dimanche. Il s'agit d'un médecin et d'un infirmier, sans plus de précisions pour l'instant. Les deux personnes sont toutefois dans un état qui ne suscite pas d'inquiétude a précisé la préfecture de la Corrèze. Ce mardi soir la décision de les hospitaliser ou non n'avait pas été encore prise.