Tulle : les parents plébiscitent la non fermeture des classes pour un cas de covid

Finies les fermetures de classes systématiques lors d'un test positif chez un enfant. Le gouvernement a changé d'optique. A partir de ce lundi lorsqu'un enfant sera testé positif au covid tous les enfants de sa classe seront testés à leur tour et les enfants également positifs devront rester chez eux alors que les autres pourront retourner en classe qui restera donc ouverte. Un changement plutôt très bien accueilli par les parents des élèves de l'école Joliot-Curie à Tulle.

Un préjudice pour les enfants

Car une fermeture de classe est préjudiciable pour les enfants assurent la plupart des parents. "Ça pénalise les enfants qui sont en difficulté et après ils auront du mal à suivre" dit une maman. "Ma fille est en CP, souligne une autre. Donc c'est pas le top si elle rate une semaine ou deux semaines". Et une fermeture de classe est incompréhensible pour les enfants dit une autre maman. "Déjà de remettre le masque ça a été difficile. Si en plus on leur dit de rester chez eux !"

Plus dur pour les parents, mais plus souple pour les enfants

Pour autant, même s'ils sont rares, certains parents trouvent cette décision incompréhensible au vu de la hausse des contaminations ces derniers jours. Un assouplissement au pire moment pour eux. "Tous les enfants peuvent l'attraper après" estime notamment cette maman qui fait la comparaison avec la rapide propagation des rhino-pharyngites et autres dans une classe. Et elle fait remarquer que la situation de l'épidémie a été jugée suffisamment grave par le gouvernement pour augmenter les contraintes générales. "Il baisse pour les enfants et il empire pour les adultes. C'est pas logique en fait"