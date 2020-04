Tulle : tout le personnel et les patients du centre hospitalier seront dépistés

Une vaste campagne de dépistage du Covid-19 à l'hôpital de Tulle vient de commencer. Tout le personnel et les patients seront testés systématiquement. L'objectif est de faire face à une possible évolution de l'épidémie à tout le centre hospitalier et à l'agglomération tulliste.

C'est à l'hôpital de Tulle que les premiers cas de contamination au coronavirus en Limousin avaient été détectés au tout début du mois de mars. Depuis bien sûr des mesures ont été prises pour assurer la protection des personnels soignants et des patients comme le port du masque obligatoire et le dépistage de toutes les personnes symptomatiques. Au total 42 professionnels de santé et 12 patients de l'hôpital ont été testés positifs depuis le début de l'épidémie, même si aucun lien n'a pu être établi entre les contaminations et le séjour au centre hospitalier.

1400 personnes à tester

C'est pour faire face à l'évolution épidémique au centre hospitalier et à ses possibles conséquences sur la ville elle-même que la décision a été prise de tester tout le monde, personnels soignants comme patients, soit 1400 personnes. Les tests devraient être tous réalisés d'ici le milieu de la semaine. En attendant les résultats les nouveaux patients se présentant à l'hôpital de Tulle seront redirigés vers un autre établissement corrézien, sauf urgence vitale. Seule la maternité et le service des urgences continuent d'assurer l'accueil et la prise en charge des patients.