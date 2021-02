Tulle : un an après son ouverture le centre de santé municipal est déjà plein

Il a ouvert il y a un an et il a déjà largement rempli son objectif qui était de combler le manque de plus en plus criant de médecins libéraux dans la ville. 1750 tullistes n'avaient alors de fait plus de médecins référents. Le centre de santé municipal de Tulle, composé de trois médecins et deux secrétaires, a tout de suite trouvé sa patientèle. "On a environ 800 patients par médecins, précise le docteur Laurent Brindel, son médecin chef, 2500 patients en tout. Ce qui représente la moyenne nationale d'une patientèle de médecin traitant". Le centre est donc aujourd'hui plein.

Des médecins libéraux en moins

Par mois 1000 consultations y sont données. Les deux secrétaires ont d'ailleurs fort à faire pour notamment prendre les rendez-vous malgré les sept lignes téléphoniques dédiées. Un système de plateforme numérique est à l'étude pour pallier cet afflux. Le centre a trouvé d'autant plus vite sa patientèle que de nombreux Tullistes sans médecin se sont rajoutés aux 1750 enregistrés avant l'ouverture. Car deux médecins de la ville ont pris leur retraite en 2020, plus un autre à Laguenne, commune limitrophe, tous les trois sans trouver de remplaçants. Et ce n'est pas fini puisque deux autres généralistes de Tulle doivent à leur tour prendre leur retraite dans les mois à venir. D'où déjà une réflexion lancée par la municipalité d'agrandir son centre municipal pour accueillir un quatrième médecin.

75 000 euros de déficit

D'un point de vue financier le bilan est un peu plus mitigé. Même si un déficit était prévu pour cette première année. La crise sanitaire n'a de plus pas facilité les choses. "Le coût pour l'année 2020 du centre est de 450 000 euros" rappelle le maire de Tulle. Malgré le revenu des consultations "le déficit s'inscrit autour de 70 à 75 000 euros" indique Bernard Combe. Le maire de Tulle table cependant sur un équilibrage des comptes d'ici quatre ou cinq ans.