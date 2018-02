Nice, France

Il est désormais possible de prendre un rendez-vous en ligne via le site doctolib.fr dans trois centres médicaux gratuits des Alpes-Maritimes. Habituellement, quand on fait une recherche sur le site doctolib.fr, seuls les médecins libéraux apparaissent dans les résultats. Aujourd'hui, de nombreux soins gratuits à Nice et à Cannes sont affichés : dépistage, médecin, vaccin, psychologue etc...

Doctolib pourrait bien améliorer le quotidien des azuréens les plus précaires. Le mode d'emploi avec Sanche d'Abravanel, le directeur "grands comptes" du site doctolib.fr

Sanche d'Abravanel, le directeur "grands comptes" de la start-up Doctolib Copier

Pour l'instant trois centres de santé azuréens ont choisi Doctolib : Le centre de Protection maternelle et infantile (PMI) de Cannes, le centre de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles de Nice (le CeGIDD) et le carrefour santé jeunes (CSJ) de Nice. Ce dispositif numérique pourrait être étendu aux 140 centres de santé du département si le succès est au rendez-vous.

Après un mois de test, 50% des patients qui ont pris rendez-vous au centre de dépistage de Nice l'ont fait via Doctolib.