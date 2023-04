Un 1er centre de prévention de la santé à Montpellier, une évidence pour un quartier comme la Mosson

Mieux vaut prévenir que guérir. Un adage que l'on connait tous mais certains n'ont pas accès à la prévention en matière de santé. Quartier de la Mosson à Montpellier, la sécurité sociale vient d'ouvrir un centre de prévention santé, un outil majeur pour les populations précaires.

A l'espace Gisèle Halimi, 35 rue de la Haye, les habitants peuvent venir faire un bilan complet et gratuit avec infirmières et médecins. Trois équipes de soignants se relaient et un dentiste est même présent pour des examens si nécessaire. Ce centre de prévention, c'est une première dans la ville de Montpellier.

"La prévention c'est aussi important que d'aller chez le médecin "

Elodie Brun Mandon, adjointe à la santé et à la prévention à la ville de Montpellier en est convaincue : "la prévention c'est être dans l'évitement des pathologies. Il faut expliquer que la prévention en santé est tout aussi importante que d'aller chez le médecin quand on a un petit bob ou qu'on ne se sent pas bien ".

Dans la région, le premier centre d'examen de santé a été créé à Perpignan il y a 7 ans. La sécurité sociale des Pyrénées-Orientales est donc moteur dans la création du centre Montpelliérain. Angelo Castelletta, son président, était présent à l'inauguration. Et quand il évoque le parcours d'un habitant au centre d'examen, il précise bien : ce sont des "consultants, pas des patients. Ici, on ne soigne pas, on fait un 'check-up' complet des habitants, et si besoin, on les redirige vers des spécialistes". En prenant rendez vous , un "consultant" est accueilli par une infirmière qui lui fait un bilan complet, y compris sanguin. Il doit donc être à jeun, il est reçu par une infirmière. Ensuite, une collation est offerte pour sensibiliser à l'importance du petit déjeuner. Puis un médecin le prend en charge et l'ausculte.

Une des salles où se passent les examens © Radio France - Alix Vitrou

Une unité mobile aussi pour faire de la prévention

Il existe aussi une unité mobile de santé, la "MaP". un camion bleu vif qui circule dans le quartier, au pied des immeubles et sur les marchés. Le but : sensibiliser les habitants à la santé préventive. Dans le camion on peut faire quelques examens, mais l'objectif est aussi d'amener les patients jusqu'au centre, pour un bilan plus complet.