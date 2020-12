Un 25 décembre aux urgences de La Rochelle

Un noël à l'hôpital ,ou quand le service des urgences de la Rochelle affiche complet le 25 décembre au matin. Dans la plupart des cas des accidents ou alertes sans gravité, mais deux personnes ont tout de même été placées en salle de déchocage, une pièce qui accueille les cas les plus graves

Les boxes des urgences affichent complet © Radio France - Catherine Berchadsky

Ce matin là les 11 boxes du service des urgences de l'hôpital Saint-Louis sont occupés. Entorses de la cheville, morsure de chien, violences, alcool, mauvaise chute " une journée de noël normale" résume le Docteur Romain Tabary, médecin de garde ce 25 décembre aux urgences. Seuls de patients plus séreiux sont accueillis dans la salle de déchocage, une salle qui accueille les cas plus graves comme Christian, 72 ans, victime dans la nuit d'une hémorragie interne, Ce sont les pompiers de La Rochelle qui l'ont amené vers deux heures. "il va devoir être transfusé car il a perdu beaucoup de sang" explique Cécile une aide soignante qui rassure son patient.

Romain Tabary médecin de garde aux urgences de l'höpital de la Rochelle ce 25 décembre © Radio France - Catherine Berchadsky

Romain Tabary Médecin de garde aux urgences de La Rochelle le 25 décembre Copier

Les professionnels de santé à rudes épreuves

Les blouses blanches sont sur le pont pour le jour de noël, mais entre la crise sanitaire du Covid 19 qui les a mis en premières lignes et les accords du Ségur de la santé, signés en juillet , les professionnels ont besoin de retrouver du sens à ce qu'ils font. Le Docteur Romain Tabary évoque un hôpital en crise qui se dégrade depuis des décennies avec "une perte de sens dans notre travail de plus en plus intense". Alors le médecin s'interroge " le Ségur de la santé a crée une espérance immense, il y a des termes qui ont été utilisés : quoiqu'il en coûte, un système spécifique qui n'a pas de prix, un bien précieux collectif qui ne peut pas être dans la loi du marché, mais est-ce que ça va se transcrire ?" Romain Tabary qui martèle que" le plus important c'est de retrouver de l' autonomie dans les services et du sens à notre métier"