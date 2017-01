Un 79e organe dans le corps humain : le mésentère

Le mésentère, membrane déjà connue mais jusqu'ici considérée comme faisant partie du système digestif, a reçu le statut d'organe à part entière en novembre dernier. Un changement de catégorie qui n'est pas seulement symbolique.

Le nombre d'organes dans le corps humain vient de passer de 78 à 79, avec le changement de statut du mésentère suite aux travaux de chercheurs de l'University Hospital Limerick, en Irlande. Membrane située dans le système digestif, le mésentère relie l'intestin aux parois abdominales, comme l'explique un article de la revue scientifique The Lancet Gastroenterology & Hepatology publié en novembre dernier.

"Nous avons réussi à établir son anatomie et sa structure. Nous devons désormais connaître sa fonction", explique J. Calvin Coffey, le chercheur à l'origine de ce changement de classification dont les travaux montrent que les scientifiques sont longtemps restés dans l'erreur concernant le mésentère. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une membrane "fragmentée et complexe", alors qu'elle est en fait continue, ce qui lui vaut aujourd'hui cette promotion au rang d'organe.

Les chercheurs soulignent que c'est Léonard de Vinci qui avait le premier décrit le mésentère. Sa classification comme organe à part entière va permettre de renforcer la recherche pour mieux comprendre son rôle et son fonctionnement, et peut-être même de mieux soigner certaines maladies abdominales dans lesquelles il est soupçonné de jouer un rôle.

