Covid-19 : dans la Somme, la troisième dose de vaccin prise d'assaut par les 65 ans et plus

Le 15 décembre marquera la fin du pass sanitaire pour les plus de 65 ans qui n'auront pas fait leur dose de rappel. Pour ceux qui l'attendent toujours, prendre un rendez-vous relève parfois du parcours du combattant, alors que les délais pour réserver un créneau s'allongent.

Pour leur faciliter l'accès, plusieurs initiatives sont mise en œuvre, d'abord à l'échelle nationale où le gouvernement leur a ouvert l'accès à la vaccination sans rendez-vous. Ainsi, au centre de vaccination de Pont-de-Metz, près d'Amiens, 15% des vaccinés sont venus sans rendez-vous ce mardi.

Des injections sans rendez-vous, et des centres éphémères

Un défi logistique pour les centres, mais qui n'est pas insurmontable pour le responsable du centre de Pont-de-Metz, Franck Pérez : "On leur dit simplement qu'il faut attendre un petit peu, et on les passe entre deux patients ." De quoi craindre, un mouvement de foule avec les nouvelles annonces ? "C'est un peu notre crainte. Mais on leur dit de patienter, et comme les gens n'aiment pas trop attendre, qu'on a une jauge de dix patients et que la météo est peu clémente, ça aide". Pour des questions d'organisation, il déconseille pour autant d'arriver à l'heure de la fermeture.

A l'échelle plus locale, les seniors peuvent aussi profiter de centres de vaccination éphémère comme ceux mis en place par la Communauté de communes Somme Sud-Ouest. Là aussi, le défi était de taille, reconnaît Delphine Demay, responsable des centres de vaccination : "_Il y a neuf centres de vaccination sur le territoire. Chaque jour, pratiquement, ils changent de lieu, on essaye d'aller au plus proche de la populatio_n. Donc il faut à chaque fois démonter et remonter le centre".

Une meilleure protection et des fêtes sereines

Ce mardi, à Conty, les seniors étaient ainsi surreprésentés : sur les 110 personnes vaccinées ce mardi matin, 90% avaient plus de 65 ans. L'approche des fêtes a été une grosse motivation pour certains : "C'est pour mettre à l'abri les gens autour de nous, et puis nous aussi. Nous sommes camping-caristes, ça nous permet d'être plus rassurés quand on s'arrête sur les aires de camping-car", explique Roselyne, 70 ans. D'autres ont aussi prévu un départ en vacances par avion en janvier, rendant la troisième dose incontournable.

Mais au-delà de l'argument "pass sanitaire", le docteur Antoine Dutilloy souligne que cette dose de rappel renforce réellement la protection contre les infections au Covid-19 : "Pour la plupart des seniors, la deuxième dose date de février ou mars 2021 : donc on est largement aux six voire sept mois. Cela laisse sous-entendre que le taux d'anticorps a beaucoup baissé et que le rappel était indispensable."