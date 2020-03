Un accueil d'urgence pour les enfants des personnels de santé vivant dans les clusters du Morbihan

Depuis lundi 9 mars, une garde alternative a été mise en place à la crèche de l'hopital de Vannes pour prendre en charge les enfants des soignants vivant en cluster.

Au sous-sol de la crèche, une salle isolée leur a été dédiée d'urgence pour permettre au personnel d'aller travailler. 17 enfants de deux mois et demi à douze ans sont accueillis par 13 soignants dédiés à leur prise en charge. Ils doivent porter un masque.

L'enseignement catholique en soutien

La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Morbihan (DDEC 56) a proposé aux hôpitaux de Vannes et Auray de s'occuper des enfants des soignants face à l'extension des zones actives de circulation du virus et de l'annonce de la fermetures des établissements scoalires et des crèches.

Une école leur sera ouverte à Auray. Trois classes seront mises à disposition pour accueillir les enfants âgés de moins de douze ans des professionnels de santé

Par ailleurs, la ville de Vannes met en place un accueil périscolaire pour les mercredis qui arrivent.