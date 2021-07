Un adolescent briviste de 17 ans lance une nacelle dans l'atmosphère depuis le pied du Puy-de-Dôme

Comme un symbole, la pluie s'est arrêtée et le ciel s'est (très) légèrement éclairci à 11 heures, moment où la nacelle de 1 kilogramme a quitté le sol auvergnat au pied du Puy-de-Dôme ce vendredi matin. Après un an et demi de préparation, un lancer plusieurs fois repoussé en raison des confinements successifs et le dernier rush pour être prêt à l'heure prévue, Pierre-Loup Tourbier peut laisser exploser sa joie. Il a réussi son défi d'envoyer sa nacelle remplie de capteurs et d'appareils photos dans l'atmosphère, à 35 000 mètres d'altitude (à titre de comparaison, un avion de ligne vole environ à 10 000 mètres d'altitude).

Le contenu de la nacelle qui s'est envolé avec notamment les capteurs GPS en haut. Les caméras ont été rajoutées ensuite. © Radio France - Antoine Loistron

L'idée a germé dans l'esprit de Pierre-Loup Tourbier il y a un an et demi, en voyant le milliardaire Elon Musk faire décoller sa fusée : "Je me suis dit : "comment moi je peux faire pour envoyer une caméra dans l'espace ?", sachant que je n'ai pas les mêmes moyens qu'Elon Musk." Lui le lycéen corrézien veut aussi participer à cette conquête de l'espace à son niveau. Il commence alors à imaginer une sorte de nacelle qui pourrait s'envoler à l'aide d'un ballon gonflé à l'hélium.

Un lancer dans le cadre du festival Astr'Auvergne

Il a fallu tout calculer, équilibrer les poids, respecter aussi les normes imposées par le CNES (Centre National d'étude spatiale) qui contrôlent la tentative. Mais aussi rassembler les financements pour un budget total de 7 000 €. "J'ai eu pas mal de chance, j'ai été soutenu par plusieurs partenaires et d'autres passionnés d'astronomie. Mais faire toutes les démarches notamment administratives et techniques ont demandé du temps, ça a été plus compliqué. Mais quand on veut vraiment et qu'on se donne les moyens, on finit par y arriver."

Trois bouteilles d'hélium ont été nécessaires pour gonfler le ballon qui a permis à la nacelle de s'envoler © Radio France - Antoine Loistron

Trois heures de vol

Quant au lancer, il était aussi sous contrôle. Les autorisations de l'armée de l'air et des tours de contrôles obtenues, les vérifications techniques faites, la nacelle a pu décoller à 11 h 12. Pendant plus de trois heures, progressant vers le sud et le Cantal au rythme du vent, elle a survolé les monts du massif central. Les caméras présentent sur le côté de la nacelle et en dessous prenant en photos les différents paysages, lorsque la météo le permettait.

Une des photos prises par la nacelle de Pierre-Louis Tourbier - Pierre-Louis Tourbier

Maintenant c'est au tour de Brive d'être intéressé pour être le point de départ d'un tel lancer. Mais pour l'heure Pierre-Louis ne se projette pas sur un projet permettant d'aller haut dans l'atmosphère en raison du budget que cela nécessite. En revanche, il espère bien relancer d'autres ballons comme cela à des altitudes moins élevées.