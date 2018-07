Un adolescent passe en Dordogne en courant pour alerter sur le diabète

Par Willy Moreau, France Bleu Périgord

Hakaroa a 13 ans et souffre de diabète de type 1. Depuis le début du mois de juillet, il traverse la France du Nord au Sud, à vélo et à pied pour lutter contre les injustices et les idées reçues.