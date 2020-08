Un agent de la résidence Debrou à Joué-lès-Tours testé positif au Covid-19

Un membre du personnel de la résidence Debrou à Joué-lès-Tours a été testé positif au Covid-19 ce vendredi 14 août. Les 47 résidents de l'unité dans laquelle il travaille sont confinés. L'ensemble du personnel et des habitants de la résidence seront testés mardi 18, mercredi 19, et jeudi 20 août.

Un agent de la résidence Debrou à Joué-lès-Tours confirmé positif au Covid-19 vendredi 14 août dernier. Celui-ci travaille au sein de l'unité Les Dahlias au deuxième étage du bâtiment B où sont installés 47 résidents. Cet agent, de "moins de quarante ans" des services hospitaliers qualifiés assure "des missions bionettoyage mais aussi de "nursing" (aide à la toilette, soins d'hygiène ..etc.) précise à France Bleu Touraine le directeur de la résidence Debrou, Abdelkabire Essalhi.

"Il a déclaré de la température jeudi 13 août 2020 vers 16 heures. Il a senti qu'il avait un pic fébrile donc immédiatement il a été pris en charge par des infirmiers et cadres de santé. Il avait une fièvre de 38,6" explique Abdelkabire Essalhi. "J'ai demandé à cet agent de quitter l'établissement, bien sûr masqué et de rester tout le temps masqué. Son médecin traitant lui a immédiatement prescrit un test RT-PCR ce qui a été fait dès le lendemain matin vendredi et à 17 heures le diagnostic est tombé et il a été confirmé positif à la Covid-19."

Les personnels et les résidents testés dès ce mardi

Tous les personnels et 240 résidents vont être testés. L'équipe de prélèvement sera présente mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20. "C'est le laboratoire ABO + dirigé par monsieur Blanchecotte qui a diligenté expressément une équipe", selon le directeur. "A l'heure où nous parlons, aucun résident n'a été dépisté positif à la Covid-19 ni ne présente de signe évocateur d'une infection à la Covid-19", détaille Abdelkabire Essalhi.

Les 47 résidents de l'unité de vie Les Dahlias sont confinés dans leurs chambres jusqu'aux résultats des tests attendus à la fin de la semaine. Pour Abdelkabire Essalhi la configuration de la résidence Debrou fait qu'il n'est pas nécessaire de confiner tout l'établissement car "les risques de contamination sont extrêmement limités". Toutefois, les visites sur l'ensemble de la résidence sont interrompues "jusqu'à nouvel ordre". Idem pour toutes les interventions extérieures.

Autre conséquence, toutes les consultations médicales et paramédicales à l'extérieur "non-urgentes" sont suspendues pendant 7 jours. "L'ensemble des problématiques de soin sont sous la responsabilité des six médecins salariés de l'établissement" précise le directeur.

Le directeur appelle également toutes les personnes ayant été en contact avec un résident, un agent ou qui est intervenu dans la résidence depuis le 10 août à se faire dépister.