Grève de la faim contre l'obligation vaccinale d'un aide soignant et d'un pompier à Nice

Installés sur le parvis de l'Eglise Saint Pons sur le flanc de l'hôpital Pasteur de Nice, un aide soignant et un pompier volontaire (agent de sécurité incendie) ont décidé ce mercredi matin de démarrer une grève de la faim pour contester l'obligation vaccinale du personnel soignant en vigueur depuis ce jour.

Thierry Paysant le pompier volontaire n'est pas contre la vaccination mais contre son obligation, il précise "pourquoi une contrainte aussi violente, aujourd'hui on se retrouve suspendu si on a pas fait cette injection : pour nous c'est extrêmement violent. On ne nous entend pas lorsque nous manifestons, _peut-être qu'avec cette grève de la faim, on nous entendra_."

De son côté Michel Fuentes du syndicat Force Ouvrière au Chu de Nice indique qu'il soutient leur action, "nous avons aussi déposé une motion auprès de la direction de l'hôpital. Cette obligation de vaccination nous prive de personnels et certains secteurs sont déjà touchés par des ralentissements comme la cardiologie ou de pneumologie". Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice ajoute, "les principales perturbations susceptibles d’intervenir sont des ralentissements dans les délais de rendus d’examens biologiques, dans la prise en charge en imagerie, dans les flux sanitaires des difficultés dans la gestion des flux de patients (retard de transfert) pouvant générer notamment un engorgement au niveau des urgences."