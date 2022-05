Un algorithme développé par le CHU de Dijon pour détecter les enfants battus

Catherine Quantin, cheffe du service des biostatistiques du CHU de Dijon et Mélanie Loiseau, médecin légiste ont mené une étude confirmant l'efficacité de l'algorithme sur la maltraitance.

Il existe depuis 2019, mais une étude récente à partir de 170 cas valide son efficacité. Un article a été publié cette semaine dans le Bulletin épidémiologique de Santé Publique France. L'algorithme conçu par le CHU de Dijon pour détecter les cas de maltraitance chez des enfants a été appliqué sur des dossiers de petits patients battus ou potentiellement battus. Résultat : plus ils sont jeunes, voire encore bébés, plus l'instrument est fiable.

Démasquer le nomadisme médical

L'algorithme a été efficace dans plus de 90% des cas lorsqu'il s'agissait de nourrissons. "Cet instrument permet de repérer les différentes hospitalisations d'enfants partout en France" se félicite Catherine Quantin, cheffe du service des biostatistiques au CHU de Dijon et professeur en santé publique à l'origine du projet. Si un enfant est pris en charge à quelques semaines d'écart dans différents établissements pour des fractures, en cas de nomadisme médical, l'algorithme le détecte. Or les médecins ne disposent pas forcément de ces éléments qui peuvent les mettre en alerte.

L'algorithme prend aussi en compte l'endroit de la lésion, ce qui permet de savoir si les déclarations des parents sont compatibles avec les blessures de leur enfant. Or diagnostiquer la maltraitance au plus tôt est essentielle, car ces violences peuvent être mortelles ou encore laisser des séquelles à vie. Ainsi un bébé secoué sur dix va décéder, alors que trois quarts de ceux qui survivront auront de graves séquelles, notamment neurologiques.

Plus les patients sont jeunes, plus l'algorithme est efficace. Les 170 dossiers passés au crible par le CHU de Dijon concernaient des enfants de 0 à 5 ans. © Radio France - Claire Checcaglini

Cartographie de la violence sur les enfants

Outre les cas particuliers que cet algorithme pointe, il permet aussi de donner une cartographie nationale de la violence sur les enfants. D'ailleurs en 2020, le CHU de Dijon avait mesuré une hausse de 50% des actes de maltraitance sur les mineurs lors du premier confinement comparée aux trois années précédentes. Des données qui corroboraient le constat de la permanence téléphonique du 119 pour l'enfance en danger.