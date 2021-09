Covid-19 : le gouvernement réfléchit à alléger les restrictions, où en est l'épidémie ?

Emmanuel Macron a évoqué ce jeudi un allègement possible des restrictions liées au coronavirus "dès que les conditions sanitaires le permettront". "Quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard", a-t-il ajouté. Que disent justement les chiffres de l'épidémie en France ? On fait le point.

Va-t-on vers un allègement des restrictions sanitaires en France ? C'est ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron ce jeudi. "Dès que les conditions sanitaires le permettront et, à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard", on pourra se "permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement", a déclaré le chef de l'Etat. La veille, il soulignait déjà que la France est "sur la bonne voie" concernant la situation sanitaire.

La quatrième vague de coronavirus est effectivement en déclin dans le pays. Un peu plus de 8.000 cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France ce jeudi, contre plus de 10.000 les semaines précédentes. Si l'on observe les courbes, on constate que le pic est passé. Il a eu lieu mi-août, avec plus de 23.000 cas détectés en moyenne chaque jour.

Moins de 10.000 personnes hospitalisées

Les effets de ce ralentissement de la propagation du virus en France se font désormais sentir à l'hôpital. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est passé lundi sous la barre des 10.000. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, 9.297 personnes étaient hospitalisées jeudi pour une infection au coronavirus, dont 1.952 en réanimation. Le pic des hospitalisations et des admissions en réanimation a été passé fin août.

Le nombre de décès baisse aussi mais plus timidement. On dénombrait jeudi encore 65 décès dus au Covid-19 en 24 heures à l'hôpital.

Appel à la prudence

Cependant, même si les chiffres sont à la baisse, il ne faut pas s'attendre à la suppression du pass sanitaire dans les prochaines semaines. "Est-ce qu'on pourra se passer dans 15 jours trois semaines du pass sanitaire ? Non. Parce qu'il y a des territoires qui en auront encore besoin. Est-ce que le pass sanitaire est utile dans plusieurs territoires ? Oui", a souligné Emmanuel Macron. Il doit légalement prendre fin le 15 novembre.

Début septembre, tout en soulignant "une quatrième vague qui évolue favorablement", le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, appelait déjà à la "vigilance" en raison des brassages de populations dus à la rentrée. "Nous sommes à une période décisive, cruciale de cette quatrième vague", estimait alors Jérôme Salomon.

Deux semaines plus tard, 3.300 classes sont fermées sur 527.000, soit 0,63 %. "C'est probablement trop tôt pour crier victoire, mais on peut constater que pour l'instant il ne se passe rien de spectaculaire. Des classes sont fermées, certes, mais en proportion du nombre de classes sur toute la France, on reste dans des chiffres qui sont minimes", expliquait sur franceinfo la professeure Christèle Gras Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie et cheffe du service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes. Elle souligne toutefois qu'"il y a quand même trop de classes de fermées et donc il faut qu'on puisse travailler à limiter ces fermetures".

Jérôme Salomon invite à poursuivre la campagne de vaccination : "plus on sera vaccinés, moins il y aura de soucis", soulignait-t-il début septembre. Avec près de 50 millions de personnes qui ont reçu au moins une première injection de vaccin, soit 74 % de sa population, la France est l'un des pays les plus avancés du monde dans le domaine. Plus de 70 % des Français ont un schéma vaccinal complet. Mais la vaccination ralentit et 15 % des plus de 80 ans ne sont pas vaccinés.

La vigilance doit être d'autant plus importante avec le retour du froid dans les prochains mois. "Toute l'Europe vit un moment où l'on voit les courbes descendre un peu comme l'année dernière en septembre (…) mais quand le temps va changer, se refroidir, il y a vraiment un risque de redémarrage", a prévenu sur RTL le professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique.

Toujours des disparités selon les territoires

Aussi, il existe toujours de fortes disparités selon les territoires. Si le taux d'incidence est repassé au niveau national sous le seuil symbolique des 100 cas pour 100.000 habitants, certains territoires, comme les Bouches-du-Rhône, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, sont encore dans des situations critiques.

Covid-19. Le taux d'incidence dans les départements. © Visactu

En Guadeloupe par exemple, le confinement prévu jusqu'à dimanche pour tenter d'arrêter la propagation du coronavirus dans l'île, sera allégé mais prolongé. Le taux d'incidence dépasse encore 200 pour 100.000 habitants.