Un an après son lancement, Mon Parcours Psy peine à convaincre

90.000 patients ont consulté grâce à Mon Parcours Psy depuis un an

"La pandémie du Covid a révélé l'importance du sujet de la santé mentale", voilà ce que déclarait Emmanuel Macron, il y a un an, lors du lancement du dispositif Mon Parcours Psy . Le chef de l'Etat avait alors annoncé que l'Assurance-maladie rembourserait huit séances d'accompagnement psychologique de trente minutes par an à toute personne souffrant d'anxiété, de troubles du comportement alimentaire ou bien encore de symptômes dépressifs.

Un dispositif à revoir ?

Un an plus tard, 90.000 patients en ont bénéficié, ils ont en moyenne suivi 4 séances, soit deux heures de consultation par personne. Un résultat jugé insuffisant par un certain nombre de psychologues qui étaient de toute façon sceptiques dès le départ. Ils sont 2.200 sur 70.000 à être inscrits sur la plateforme permettant de prendre rendez-vous. Suivi trop court, mal payé, les critiques qui lui sont faites sont nombreuses. Le secrétaire général du syndicat des psychologues, Florent Simon, contacté par France Inter , estime que "toutes les modalités du dispositif sont à revoir : les critères d'éligibilité, le nombre de séances, leur durée".

Certains professionnels se sont même réunis en collectif pour demander son abrogation. Jointe par France Info, la co-fondatrice de Manifestepsy, Camille Mohoric-Faedi, n'hésite pas à dire que "les cinquante millions d'euros mis sur la table n'ont servi à rien". Ils auraient, selon elle, au contraire pu service à "créer 200 postes pérennes dans des structures publiques que sont les centres médico-psychologiques. Cela aurait permis de raccourcir les délais d'attente avant l'obtention d'un rendez-vous".