Un appareil de radiothérapie guidé par IRM pour le Centre de lutte contre le cancer Georges-François-Leclerc à Dijon

Dijon, France

C'est une innovation de taille. Le Centre régional de lutte contre le cancer, le centre Georges-François Leclerc (CGFL) est le deuxième établissement français à être doté d'une IRM-Linac MRIdian. Un appareil de traitement de radiothérapie guidé par un système d'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). Il y en a seulement une dizaine dans le monde et Dijon est la deuxième ville en France à en posséder un après Marseille (et bientôt à Montpellier).

Une pépite de technologie

Une machine de haute technologie pour laquelle une équipe de huit personnes a été spécialement formée depuis des mois en France et à l'étranger. Une équipe qui compte deux médecins, deux physiciens et quatre manipulateurs tous dédiés à cet accélérateur IRM Linac.Pour Igor Bessière, physicien médical, et dédié au projet, "le vrai changement c'est l'apport de l'IRM, embarquée sur la machine. Avant cette image était là en amont, pour diagnostiquer, aujourd'hui elle va servir à mieux visualiser le cancer mais aussi à mieux cibler et le gros avantage c'est qu'elle pourra être utilisée à l'infini car elle est non irradiante."

Igor Bessière, physicien médical, et dédié au projet, explique en quoi cet appareil apporte un traitement inédit Copier

Deux types de cancer concernés pour le moment

Le Centre "a choisi pour le moment de traiter, dans un premier temps, et dans le cadre d'essais thérapeutiques, des cancers de la prostate et des patients porteurs de tumeurs du foie" précise la Docteure Karine Peignaux, responsable du département de radiothérapie du CGFL.

La Dr Karine Peignaux, la responsable du département de radiothérapie du CGFL explqiue quels types de cancer seront concernés Copier

Le premier patient traité depuis le 25 juin

Le service accueille son premier patient depuis peu mais Karine Peignaux ajoute, "on espère à terme traiter, lorsqu'on aura pris notre rythme de croisière, 10 à 15 patients par jour" Si sur cette machine, les séances durent environ quarante minutes contre quinze sur un appareil classique, ce temps est largement compensé par le "suivi de la tumeur quasiment en direct" ajoute Karine Peignaux. "Clairement on peut proposer un traitement ciblé, précis et personnalisé. En tout cas pour nous c'est nouveau et c'est extraordinaire" conclut la responsable du département.

Un investissement de 10 millions d'euros

Le projet a coûté 10,2 millions d'euros d'investissement entre l'appareil et les travaux du "bunker" où il est installé. Un projet soutenu financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté, avec une subvention de 145.000 euros, et de 3.915.000 euros pour le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Le coût de fonctionnement de l'appareil est de d'ordre de 2,2 millions d'euros.