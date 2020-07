Un appareil révolutionnaire pour traiter le cancer entre en service à l'hôpital de Brive

Un appareil révolutionnaire pour la prise en charge des cancers par rayons lasers vient d'entrer en service à l'hôpital de Brive, alors que celui de Limoges en sera prochainement doté. " C'est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie d'appareils " résume le chef du service radiothérapie. Il s'agit d'un accélérateur de radiothérapie qui permet de traiter les points cancéreux avec une précision extrême.

Cible cancéreuse plus précisément et plus fortement traitée

Une table pour s'allonger, un robot circulaire au dessus de la tête et plein d'écrans autour : voilà à quoi ressemble grossièrement cet équipement, dont le génie réside notamment dans des lames minuscules de deux millimètres et demi d'épaisseur. " Elles bougent entre elles " montre le docteur Léopold Kamsu Kom, chef du service radiothérapie, " pour laisser passer des faisceaux d'énergie à des doses très élevées en très peu de temps ".

On améliore l'efficacité et on réduit la toxicité

" Généralement, on traite avec deux grays (2 Gy) par fraction " ajoute Laurent Recaldini, physicien médical dans le service, " là, on va monter à des séances de vingt grays par fraction ". Comprenez : les doses administrées seront nettement plus fortes pour agir sur le cancer, mais diffusées moins longtemps. Pour une séance qui, hier, durait " huit minutes environ, elle ne durera peut-être plus que trois minutes " reprend le docteur Kamsu Kom. Et quand hier on traitait une 'zone' cancéreuse, aujourd'hui la précision relève du millimètre. " On améliore l'efficacité et on réduit la toxicité. Car, quand on va traiter en étant au plus près de la tumeur, on épargne les tissus sains autour " détaille le chef du service radiothérapie.

Le docteur Kamsu Kom, chef du service de radiothérapie, détaille les possibilités offertes par ce nouvel équipement © Radio France - Nicolas Blanzat

Un contrôle de la maladie beaucoup plus important

L'appareil permet également de traiter des tumeurs qui sont mobiles à cause de la respiration du patient : que ce soit dans les poumons, ou au foie par exemple. Le tout au service d'une meilleure prise en charge. Comme les zones saines autour de la cible cancéreuse sont épargnées, " cela nous offre aussi de refaire une intervention s'il y a besoin " complète Laure Vayre, docteur et chef du pôle cancérologie. " Il y a forcément un contrôle de la maladie beaucoup plus important que ce qu'on connaît aujourd'hui de la maladie " complète Léopold Kamsu Kom, tout en offrant de meilleures possibilités de travail aux manipulateurs radio qui en sont aux commandes.

Plus besoin d'aller à Toulouse ou Bordeaux

Et ça n'est pas tout. " Auparavant, certains patients devaient être adressés dans des grands centres comme Toulouse ou Bordeaux " reprend le docteur Laure Vayre, mais c'est désormais du passé pour l'hôpital de Brive qui, pour sa taille et son bassin de population, est l'un des rares de France à disposer d'un tel équipement, par ailleurs onéreux. D'un coût de 3,6 millions d'euros elle-même, la machine et son installation ont aussi nécessité de débourser 600.000€ pour les travaux. Tellement pointu, l'appareil a également demandé l'obtention d'un agrément de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour éviter les accidents.