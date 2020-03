Coronavirus : un appel à l'aide urgent de l'hôpital de Montélimar qui a besoin de sur-blouses

C'est un appel urgent que lance ce mercredi l'hôpital de Montélimar. Il n'a presque plus de stock de sur-blouses. Or, ces vêtements à usage unique sont indispensables pour les soignants qui prennent en charge les malades atteints du coronavirus.

L'hôpital en appelle donc aux entreprises et aux usines qui utilisent des sur-blouses pour leurs visiteurs. "Les entreprises seront remerciées et remboursées" écrit le directeur du Groupement Hospitalier Portes de Provence. Michel Cohen est preneur également des masques de protection FFP2 et FFP3 même si de ce point de vue, la situation s'est améliorée.

Le contact : direction@gh-portesdeprovence.fr ou 04.75.53.40.02.