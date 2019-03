Un appel au don de sang lancé dans la Marne

Pour donner son sang il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kilos, et venir avec une pièce d'identité

Reims, France

C'est un appel qui est lancé régulièrement. L'Etablissement français du sang (EFS) a lancé un appel national au don de sang en début de semaine, car les sites de prélèvement sont moins fréquentés depuis le début de l'année. Les stocks commencent donc à baisser, notamment dans la Marne.

La faute revient en particulier aux épidémies saisonnières. Quand on est atteint par la grippe, ou par la gastro, on doit attendre d'avoir guéri depuis quinze jours pour donner son sang.

Pendant ce temps le besoin en dons, lui, est toujours aussi grand. Muriel Blaison est la médecin responsable des prélèvements de la Marne : "Les poches de sang servent pour la chirurgie et les opérations qui nécessitent bien sur des transfusions. Elles sont aussi utilisées sur des accidents, des hémorragies, et puis pour de l'hématologie, comme des cancers et des leucémies", explique-t-elle.

10 minutes top chrono

Et donner de son sang ne prend pas beaucoup de temps rassure Sandrine Boucher, infirmière : "Le don en lui-même sur le fauteuil ne dure que 10 minutes. Les donneurs effectivement ont peur de l'aiguille, mais nous sommes là pour les rassurer, et généralement ça se passe très bien", assure-t-elle.

Il est vrai que ça n'a pas l'air de trop mal se passer pour Claire, qui garde le sourire malgré son aiguille plantée dans le bras. C'est la deuxième fois qu'elle vient donner son sang : "J'ai beaucoup hésité, et un jour une copine m'a dit, allez on y va. Ça ne fait pas mal, le personnel est gentil et ça se passe très bien.", témoigne-t-elle.

Sur 100 personnes en âge de donner leur sang, 4% seulement passent à l'acte. © Radio France - Victorien Willaume

Et Claire est d'autant plus méritante que c'est un oiseau rare. Sur 100 personnes en âge de donner leur sang, 4% seulement passent à l'acte, selon Sandrine Boucher.

L'établissement français du sang de Reims est ouvert rue Cognacq Jay de 8h à 16h tous les jours, le jeudi jusque 19h et le samedi de 8h à 12h30. Et pour connaitre les autres points de collecte près de chez vous dans la Marne ou les Ardennes, il faut aller sur ce site.