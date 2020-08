Un appel au don du sang lancé en Franche-Comté

L'établissement français du sang (EFS) lance un appel aux dons de sang. Avec l'été et les mesures sanitaires, les réserves sont fragiles.

"Donner son sang maintenant : les réserves sont basses, mobilisez-vous!" : l'appel est lancé par l'Etablissement français du sang (EFS) en Bourgogne Franche-Comté. Le stock est fragile et les besoins sont urgents, en plein été. "Avec les mesures sanitaires, les départs en vacances et les fortes chaleurs, les Français sont moins présents sur les collectes de sang" explique l'EFS dans un communiqué.

En Bourgogne Franche-Comté, il faut 600 dons par jour pour répondre aux besoins des malades et des hôpitaux. L'été est souvent une période difficile car la durée de vie des produits sanguins est courte : 42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes. Cette année, la canicule et la crise sanitaire rajoutent des difficultés pour attirer les donneurs.

Inscription conseillée pour les dons

"Depuis mi-juillet, nous observons une diminution de la fréquentation des collectes de sang. Les prévisions des collectes ne sont pas atteintes" confie Christophe Barisien, responsable des prélèvements à l'EFS Bourgogne Franche-Comté.

Etant les mesures sanitaires, et pour éviter les attroupements, il est conseillé de réserver un créneau pour aller donner son sang. Les inscriptions se font sur mon-rdv-dondesang.efs.sante où vous trouverez aussi la liste des collectes.