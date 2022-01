Face à la pénurie de lait maternel, un appel aux dons est lancé

Le lait maternel est indispensable pour les bébés prématurés car "pour les enfants de moins 32 semaines et de moins de 1.5 kg, on ne peut pas donner autre chose que du lait maternel," rappelle la docteure Anne-Sophie Pages qui gère le lactarium de Cherbourg. Pourtant, certains gros centres de collecte, notamment en région parisienne font fasse à une pénurie et ont du mal à fournir les hôpitaux qui dépendent d'eux.

À Cherbourg, le seul lactarium de la Manche, n'est pas en manque mais pour Anne-Sophie Pages, il est tout de même important d'appeler aux dons : "Tout volume excédentaire qu'on aurait permettrait d'être redistribué au niveau national."

Comment donner au lactarium de Cherbourg ?

Le don de lait maternel est un peu plus compliqué que le don du sang, "on ne peut pas arriver, donner un biberon et repartir," explique Anne-Sophie Pages, et c'est ce qui participe au fait que les dons sont peu nombreux. Un dossier médical est constitué pour établir si l'allaitement par la mère donneuse se passe bien, si elle présente des contre-indications médicales comme la prise de certains médicaments ou si elle a bénéficié d'une transfusion ou d'un don d'organe par exemple. Le don s'inscrit sur la durée : il faut fournir un biberon d'environ 100 millilitres tous les jours ou tous les deux jours. Il y a d'autres contraintes pratiques comme stériliser ces ustensiles, avoir un congélateur pour conserver le lait ou ne pas habiter trop loin du lactarium de Cherbourg qui se trouve à l'hôpital Pasteur. "Mais on va jusqu'à 50km de l'hôpital et on peut faire des exceptions au-delà pour des dames qui ont de gros volumes," précise la docteure Anne-Sophie Pages.

Les personnels du lactarium de Cherbourg répondent à toutes les questions des personnes qui voudraient faire un don au 07.60.36.72.51.