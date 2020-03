Coronavirus : appel des kinés de Vaucluse pour récolter des masques de protection

Un appel auprès des professions médicales et paramédicales qui auraient cessé ou réduit leurs activités mais aussi à des professionnels de l'industrie ou en atelier afin de céder des masques à des soignants dans les hôpitaux ou pour les infirmières libérales et ambulanciers est lancée.

La majorité des cabinets de kinésithérapeute ont fermés en Vaucluse hormis pour traiter les urgences, comme par exemple éviter à des patients non traités d'être à nouveau hospitalisés. Mais l'idée de collecter des masques en stock chez certains professionnels en retrait pour le moment pourrait permettre d'équiper des professionnels de santé en forte demande et actuellement dépourvus. Des masques chirurgicaux ou FFP2 mais aussi des gants, charlottes et sur-blouses, propose la présidente du conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Vaucluse, Stéphanie Palayer-Michel.

L'appel concerne également les professionnels amenés à se protéger dans l'industrie, les ateliers de fabrication ou les carrossiers qui ont aujourd'hui réduit ou stoppé leurs activités et pourraient aussi extraire quelques masques de leurs stocks.

La proposition étant alors de les déposer dans des points relais : les cabinets masseurs-kinésithérapeute encore ouverts sur le département. Ils sont une dizaine. La démarche étant au préalable de prendre rendez-vous rendez vous par mail sur president.cdo84_@_ordremk.fr ou par SMS au 06.22.16.13.24.